Capacitan en EdoMéx a instituciones privadas en derechos humanos y ética

Toluca, Méx.– Para refrendar el compromiso con la profesionalización de la labor altruista, la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), brinda capacitación gratuita a Instituciones de Asistencia Privada (IAP) certificadas, con el fin de darles herramientas para el cumplimiento de sus objetivos sociales y atender las disposiciones legales, administrativas y fiscales a las que están sujetas como donatarias autorizadas.

De mayo a octubre del 2025 se han ofrecido 19 cursos en los que han participado 319 personas que colaboran en las IAP, con la finalidad de garantizar que el apoyo llegue a los grupos vulnerables con calidad, ética y transparencia, acorde a los principios de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para trabajar con estricto apego al humanismo y la rendición de cuentas.

Al respecto, Sergio López Manjarrez, secretario ejecutivo de la JAPEM, señaló que “se promueve e impulsa la asistencia privada con un enfoque profesional centrado en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), de manera que su labor impacte en la transformación social y en la atención prioritaria de las necesidades del pueblo”, por lo cual es fundamental proporcionarles información oportuna para erradicar malas prácticas y garantizar la ayuda a quien realmente lo necesita.

Estos cursos formativos abordan temas como la discapacidad psicosocial, la inclusión de Personas con Discapacidad en el sistema educativo regular, el reconocimiento de su capacidad jurídica y los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, buscando siempre ofrecer servicios asistenciales de calidad que respeten la dignidad e integridad física y emocional de las personas más desprotegidas.

Otro eje temático es el blindaje legal y fiscal; con énfasis en las Obligaciones Fiscales de Donatarias Autorizadas, las Reformas Laborales, los Contratos y las Relaciones Laborales. Esto asegura que las IAP operen bajo un marco de total transparencia y legalidad.

Para la prevención de riesgos se abordan temas cruciales como la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, el Cumplimiento de la Ley Federal contra el Lavado de Dinero y los Aspectos Legales y Fiscales para la Recepción y Administración de Donativos.

Existen 199 IAP certificadas ante la JAPEM, las cuales tienen la oportunidad de tener una capacitación constante para enriquecer sus procedimientos, por lo que se recomienda a las personas representantes de estas instituciones que estén interesadas, permanecer atentas a las convocatorias que se realizan a través de correo electrónico, llamada o mensaje al contacto designado como enlace de la JAPEM.