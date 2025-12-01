Zinacantepec celebra primer año de Gobierno Verde

Zinacantepec, Méx.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, reconoció los logros del primer año de gestión del gobierno municipal encabezado por Manuel Vilchis Viveros en Zinacantepec, destacando avances visibles en infraestructura, seguridad, servicios públicos, educación, deporte, medio ambiente y programas sociales.

Durante su intervención, Couttolenc enfatizó la importancia de mantener cercanía con la ciudadanía, asegurando que “escuchar no es ningún favor, es nuestra obligación”. Según el legislador, los resultados de este primer año confirman un rumbo sólido para el municipio.

Asimismo, destacó el reconocimiento de Vilchis Viveros hacia la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, por su liderazgo y sensibilidad social. En representación del gobierno estatal, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis, acudió al evento, fortaleciendo la coordinación institucional para impulsar el desarrollo de Zinacantepec.

El acto refleja el compromiso del Gobierno Verde por consolidar proyectos de infraestructura y bienestar social que mejoren la calidad de vida de los habitantes del municipio.