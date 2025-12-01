Manuel Vilchis rinde su primer informe de gobierno y llama a la unidad

Zinacantepec, Méx.- En un mensaje centrado en la unidad y el trabajo institucional, el presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, rindió su primer informe de gobierno, donde convocó a partidos políticos, representantes públicos y ciudadanía a dejar atrás intereses particulares para colocar por encima el desarrollo del municipio.

“El quehacer público exige unidad y visión de futuro. Dejemos atrás intereses de grupo y pongamos por encima de todo a Zinacantepec”, expresó el alcalde.

Desde el escenario oficial, el edil destacó que la colaboración ha sido clave para consolidar proyectos que beneficien a los habitantes de la demarcación.

Vilchis Viveros subrayó que, gracias a un trabajo sólido en infraestructura, servicios públicos, promoción cultural, desarrollo deportivo y fortalecimiento institucional, logró la reelección para encabezar dos trienios consecutivos, hecho que —dijo— responde a la confianza de la ciudadanía.

Vilchis Viveros agradeció el respaldo de los gobiernos estatal y federal, así como el acompañamiento de diputados locales y federales, quienes —afirmó— han permitido concretar una gestión pública eficiente y con resultados visibles. Asimismo, pidió a su equipo redoblar esfuerzos durante los próximos años y continuar trabajando con responsabilidad y cercanía hacia la población.

“La grandeza de un municipio se construye con acuerdos, diálogo y visión de futuro. Mi compromiso es seguir trabajando con honestidad y responsabilidad, escuchando y resolviendo”, reiteró.

El presidente municipal informó la rehabilitación de alumbrado público y vialidades como Antonio Pliego, Altamirano, Aztecas y La Huerta.

También destacó la recuperación de espacios comunitarios con la inauguración de la rehabilitación del Centro Acuático Municipal y la construcción de la segunda etapa del Parque Colibrí en el Barrio de la Veracruz, además de la modernización del Jardín Constitución.

En materia educativa, la administración rehabilitó el auditorio de la Primaria Juan Fernández Albarrán y entregó obras del Telebachillerato en San Pedro Tejalpa y la sede 508 Ricardo Flores Magón. Además, señaló que se instalaron módulos de juegos infantiles en diversos jardines de niños, beneficiando a más de 5 mil estudiantes.

En materia de seguridad pública, informó la entrega de nuevas patrullas, realización de más de 13 mil operativos en coordinación con los tres niveles de gobierno, e instalación de 300 cámaras de videovigilancia y 900 botones de pánico, como parte de una estrategia integral para reducir la incidencia delictiva.

Asimismo, señaló la realización de 19 obras de infraestructura vial, entre pavimentaciones y trabajos hidráulicos. Añadió que, sumando los avances de la administración anterior y el primer año de la actual, se alcanzan 42 kilómetros de pavimentación, equivalente al tramo entre Zinacantepec y el Parque Nacional La Marquesa.

El mandatario local concluyó su informe reiterando el compromiso de seguir trabajando para fortalecer el desarrollo del municipio:

“Zinacantepec es más fuerte cuando caminamos juntos. El futuro nos exige unidad, responsabilidad y compromiso”, finalizó.