Policía de Metepec evita intento de suicidio en avenida Pino Suárez

Metepec, Méx.- La mañana de este domingo, alrededor de las 7:00 horas, elementos de la Policía Municipal de Metepec respondieron de manera inmediata a un llamado de auxilio en el que se reportaba que una mujer intentaba arrojarse al arroyo vehicular sobre la avenida Pino Suárez, a la altura de la plaza comercial City Center.

De acuerdo con la corporación local, la situación fue atendida con prontitud por integrantes de la Policía de Género, quienes lograron intervenir de forma segura y oportuna para evitar que la mujer consumara el acto, salvaguardando así su integridad física. Los oficiales aplicaron los protocolos de contención y acompañamiento emocional establecidos para este tipo de emergencias.

Minutos más tarde llegaron familiares de la mujer, quienes informaron a las autoridades que ella atravesaba por una crisis emocional derivada de problemas sentimentales con su pareja, situación que, señalaron, pudo conducir al intento de hacerse daño.

El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, reconoció la actuación del cuerpo policial y detalló que la intervención permitió “controlar las intenciones de la fémina y mantener su vida a salvo”, además de reiterar el compromiso del ayuntamiento con la atención oportuna de emergencias de carácter emocional y la protección de grupos vulnerables.

Las autoridades exhortaron a la población a solicitar apoyo profesional ante cualquier situación de crisis y recordaron que la Policía de Género mantiene atención permanente para canalizar a las personas hacia servicios psicológicos y de acompañamiento.