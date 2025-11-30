Tras victoria de Cruz Azul, el Toluca enfrentará a Monterrey

Ciudad de México.- Los Diablos Rojos del Toluca sellaron su pase a las semifinales tras eliminar 2-1 en el marcador global a los Bravos de Juárez. En la ida, disputada en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los escarlatas tuvieron que remar contracorriente luego del gol tempranero de Jesús Murillo, sin embargo, en la segunda mitad Antonio Briseño y Paulinho aparecieron para firmar la remontada. Ya en la vuelta, en el Estadio Nemesio Diez, ninguno de los dos equipos logró hacerse daño, dejando el global 2-1 para los Diablos, quienes avanzaron a la siguiente ronda.

En paralelo, los Rayados de Monterrey protagonizaron una de las eliminatorias más intensas. La escuadra dirigida por Domènec Torrent parecía tener todo bajo control tras ganar 2-0 al América en el Estadio BBVA con goles de Sergio Canales y Fidel Ambriz. Pero la historia dio un giro dramático en la vuelta. En el Estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas lograron igualar el global gracias a los tantos de Alejandro Zendejas y José Zúñiga, encendiendo la esperanza de su afición. Aun así, un gol de Germán Berterame terminó por sentenciar la serie 3-2 a favor de Monterrey, que ahora se medirá con el Toluca.

Otra llave que ofreció dramatismo fue la de Tigres contra Xolos. En la ida, disputada en el Estadio Caliente, los fronterizos sorprendieron con un contundente 3-0 gracias a las anotaciones de Kevin Castañeda, Maourad Ghezouani y el joven Gilberto Mora. El panorama parecía oscuro para Tigres, pero en la vuelta, en el siempre imponente Volcán, los felinos firmaron una remontada histórica, un 5-0 con goles de Nicolás Ibáñez, un doblete de Juan Brunetta, así como anotaciones de Jonathan Herrera y Juan Pablo Vigón, para dejar el global 5-3 y avanzar a semifinales.

El último boleto se definió entre Cruz Azul y Chivas. En la ida, celebrada en el Estadio Akron, el marcador terminó 0-0 pese a algunas aproximaciones de peligro. Todo quedó para la vuelta, donde ambos equipos protagonizaron uno de los mejores partidos de la fase. Cruz Azul se impuso 3-2 en el global con anotaciones de Gabriel Fernández, Jeremy Márquez y Carlos Rodríguez, mientras que por el Rebaño marcaron Cade Cowell y Bryan González. Con ello, La Máquina aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

De esta manera culminaron unos Cuartos de Final llenos de volteretas, dramatismo y goles. Ahora, las semifinales están definidas y prometen ofrecer duelos de alto voltaje: Toluca ante Monterrey y Tigres se medirá a Cruz Azul. Solo dos equipos lograrán llegar a la Gran Final y mantener vivo el sueño del título.