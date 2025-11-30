Realizan Encuentro Regional por un Océano 100% Sostenible

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) convocó al Encuentro Regional de Aprendizaje Conjunto “Hacia un Océano 100% Sostenible: Planificación Oceánica y Acción Regional post-UNOC3”, un espacio que reunió a representantes de países de América Latina y el Caribe para fortalecer la cooperación regional, armonizar agendas de acción oceánica y acelerar la implementación de compromisos multilaterales en materia de sostenibilidad marina y climática.

América Latina y el Caribe es una región eminentemente oceánica y megadiversa: alberga 47 de las 258 ecorregiones marinas del planeta, y cuenta con 23 países cuya superficie marina supera a la terrestre

Más de 2.3 millones de personas dependen directamente de actividades pesqueras, mientras que más del 27% de la población vive en zonas costeras altamente vulnerables al cambio climático.

Estas realidades muestran que la planificación oceánica es un pilar estratégico para integrar biodiversidad, acción climática, conservación marina y sostenibilidad económica y social.

México incorporó este enfoque en su NDC presentada en la COP 30 de Belém do Pará, fortaleciendo la coherencia entre acción climática, conservación del océano y desarrollo sostenible.

La inauguración del encuentro, celebrado el 26 y 27 de noviembre, estuvo encabezada por la Norma Munguía Aldaraca, directora general para Temas Globales de la Cancillería, quien subrayó que México concibe al océano como un pilar estratégico para su prosperidad futura.

En el acto, los países coincidieron en que persisten desafíos estructurales compartidos, especialmente la apremiante necesidad de cerrar la brecha global de financiamiento azul —estimada en 550 mil millones de dólares anuales. La región requiere atraer inversiones de largo plazo y fortalecer la coordinación institucional para una gestión integrada del océano, mientras que las capacidades en comunidades costeras siguen siendo heterogéneas.

Asimismo, México presentó los avances de su próximo Plan Oceánico Sostenible, reafirmando su liderazgo regional y su compromiso con un enfoque integrado de manejo marino, economía azul y acción climática.

Durante la clausura, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Enrique Ochoa Martínez, enfatizó que la economía azul representa una de las oportunidades estratégicas más transformadoras para América Latina y el Caribe. “Es momento de pasar de lo que se debería hacer a acciones reales, financiamiento suficiente y mecanismos eficientes de coordinación”, afirmó.

México y los países de América Latina y el Caribe enviaron un mensaje contundente: la región está preparada para consolidar una visión común hacia un océano saludable, productivo, resiliente y plenamente sostenible, situando a la planificación oceánica como un eje estratégico para el futuro ambiental, económico y social de nuestras naciones.

Asistieron al encuentro Daniel Alberto Cámara Ávalos, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos; Ronalth Iván Ochaeta Argueta, representante de la Secretaría General de la OEA en México; Silvia Morimoto, representante residente del PNUD en México y Cynthia Barzuna, directora de OceanAction 2030.