El Toluca avanza, pero el “Turco” exige más puntería

Toluca, Méx.- Los Diablos Rojos cumplieron la tarea y están en Semifinales, aunque para Antonio Mohamed el siguiente paso exige elevar el nivel. Tras eliminar a Bravos en el global, el estratega valoró el esfuerzo de su equipo, pero puso el dedo en el renglón: la falta de contundencia.

“Fuimos muy superiores al rival en los dos partidos. Hoy no estuvimos atinados al arco: tuvimos 25 tiros y solo dos a portería. Hicimos todo para ganar, no se pudo; el rival compitió bien, pero la sensación es que fuimos mejores”, expresó el técnico argentino, satisfecho por el pase, aunque consciente de los ajustes necesarios.

Mohamed insistió en que el objetivo principal está cumplido, pero ahora deberán enfocarse en corregir los errores para enfrentar a un rival más exigente: “Estamos contentos y ahora a esperar con quién nos toca. Tenemos que mejorar la contundencia, en los dos partidos Jurado fue la figura”.

La ventaja obtenida en la Ida también provocó que la intensidad disminuyera ligeramente, reconoció el técnico choricero: “Cuando hay un resultado ya condicionado, la energía baja un poco. Hoy supimos manejar esa parte, aunque no fuimos tan agresivos como otras veces”.

Sobre el estado físico de Alexis Vega, fue claro: “Todavía no está al cien. No lo vamos a arriesgar hasta que esté realmente listo”.

El “Turco” destacó la fortaleza que representa jugar en la Bombonera y el impulso que brinda la afición en cada partido de Liguilla.

“La cancha, el césped, la velocidad… y la afición que nos apoya de principio a fin, eso para nosotros es una ventaja. Tenemos que sacarle provecho”, señaló convencido.

Con la mira puesta en la Final, el Toluca ya prepara la siguiente batalla. El Infierno espera rival… y Mohamed quiere que el próximo partido se juegue sin perdonar.