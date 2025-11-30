AMLO reaparece en video desde Palenque y anuncia nuevo libro titulado “Grandeza”

Palenque, Chiapas.– El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente a través de un video grabado en su finca “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, donde anunció la publicación de su nuevo libro titulado “Grandeza”, editado por Planeta.

Sentado en el jardín de su propiedad y rodeado de gallinas y pavorreales, López Obrador explicó que decidió presentar su obra mediante redes sociales para no interferir con la agenda política de la presidenta Claudia Sheinbaum. “No puedo ir a presentarlo a México, a las plazas públicas. Saben que ya me retiré de la actividad política y no hay que hacerle sombra a nuestra presidenta”, dijo. “Ella es la que conduce y lo está haciendo bien. No hay que dividirnos, hay que estar muy unidos”.

En el mensaje, el exmandatario compartió fragmentos de su vida diaria y aseguró sentirse pleno tras concluir su gestión. “Soy feliz porque cerré un ciclo logrando ese ideal que se convirtió en realidad: estar al servicio de los más pobres”, afirmó.

López Obrador subrayó que su retiro responde a la convicción de evitar actuar como “cacique, caudillo o poder tras el trono”. Destacó además que su sucesora es “una mujer excepcional” y que la transformación del país continúa bajo su liderazgo.

Durante la grabación, mostró varios ejemplares de su libro y adelantó que “Grandeza” aborda una investigación de más de un año sobre los pueblos originarios y su papel histórico. También anunció que ya trabaja en una nueva obra titulada “Gloria”, prevista para publicarse el próximo año y enfocada en la política mexicana.

López Obrador también comentó detalles de su rutina y mencionó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, permanece en la Ciudad de México acompañando a su hijo, quien comenzó estudios universitarios. Sobre los medios de comunicación, reiteró sus críticas y señaló que solo consume información mínima porque “ya conoce a los adversarios”.

Finalmente, el expresidente aseguró que su retiro no será absoluto y que regresaría a la escena pública únicamente por tres razones: un intento de ruptura democrática en el país, una agresión o desestabilización en contra de la presidenta Sheinbaum, o una amenaza a la soberanía nacional.

El mensaje concluyó con la frase que caracterizó su administración: “amor con amor se paga”, acompañada de un saludo afectuoso dirigido a sus seguidores.