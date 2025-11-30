Papa León XIV llega al Líbano con un mensaje de paz y esperanza

Beirut, Líbano.- El papa León XIV concluyó el domingo su visita a Turquía y viajó a Líbano en la segunda etapa de su primer recorrido oficial como pontífice. El viaje busca llevar un mensaje de esperanza a comunidades golpeadas por crisis políticas, económicas y conflictos armados, además de fortalecer la presencia cristiana en Medio Oriente.

Antes de partir a Beirut, León XIV cumplió dos actividades significativas en Estambul: una oración en la catedral apostólica armenia y una liturgia junto al patriarca ecuménico Bartolomé. La invitación del líder espiritual ortodoxo, en el marco de una conmemoración cristiana histórica, fue la razón principal de la visita.

En la catedral armenia, en medio del canto coral y una intensa nube de incienso, el pontífice reconoció el sufrimiento histórico del pueblo armenio, al que llamó ejemplo de resistencia cristiana. Sin embargo, sus palabras fueron más cautelosas que las del papa Francisco, quien durante su pontificado calificó la matanza armenia de 1915 como “genocidio”, término rechazado por Turquía

La llegada de León XIV ocurre en uno de los momentos más críticos para el Líbano en décadas. El país enfrenta colapso económico, tensión militar con Israel, crisis política e incertidumbre social. Desde 2019, la moneda nacional se ha desplomado, los ciudadanos han perdido sus ahorros y servicios básicos como electricidad, combustibles y medicinas se mantienen en escasez.

El pontífice cumple así una promesa pendiente del papa Francisco, quien deseaba visitar el país pero desistió por problemas de salud.

Históricamente, Líbano ha sido un símbolo de convivencia religiosa en Oriente Medio. Un tercio de su población es cristiana y su sistema político obliga a distribuir el poder entre distintas comunidades: un presidente cristiano maronita, un primer ministro musulmán suní y un presidente del Parlamento de origen chií.

Pero el número de cristianos ha disminuido tras décadas de guerra, emigración masiva y violencia regional.

“Su visita es un signo de esperanza”, afirmó el arzobispo greco-católico Jorge, quien reconoció el temor de la población ante la posibilidad de una nueva escalada con Israel.

Uno de los momentos más relevantes del viaje del pontífice será el 2 de diciembre, cuando realice una oración en silencio en el puerto de Beirut, donde ocurrió la explosión del 4 de agosto de 2020 que dejó 218 muertos y miles de heridos. Cinco años después, la investigación continúa estancada y ningún funcionario ha sido condenado, algo que ha incrementado el descontento social.

Sectores de la población esperan que León XIV exija responsabilidades y justicia durante su visita.

La inestabilidad regional continúa marcando la vida cotidiana. Tras los ataques de Hamás en Israel en octubre de 2023 y la guerra en Gaza, el grupo chií libanés Hezbollah entró en enfrentamientos con Israel, escalando a una guerra abierta en 2024 que dejó más de 4 mil muertos. Aunque un cese al fuego se firmó hace dos meses, Israel mantiene ataques selectivos.

Hezbollah llamó a sus simpatizantes a recibir al papa y pidió que el pontífice denuncie las agresiones israelíes. Sin embargo, sectores políticos cristianos adversos al grupo han acusado a Hezbollah de arrastrar al país al conflicto.

La visita también despierta expectativa en Siria, donde tras la caída del presidente Bashar Assad en diciembre pasado, continúan ataques contra minorías religiosas. Una delegación de 300 cristianos sirios viajó al Líbano para ver al pontífice.

“Necesitamos esperanza. Queremos sentir que todavía pertenecemos a esta tierra”, dijo Dima Awwad, una joven siria de 24 años.

El papa León XIV continuará sus actividades en Líbano durante los próximos días con encuentros con jóvenes, líderes religiosos y víctimas de la crisis, en un esfuerzo por reforzar su llamado a la paz, el diálogo y la convivencia en una región marcada por heridas profundas.