Plan Michoacán deja 134 personas detenidas en 18 días: Harfuch

Michoacán, Méx.- A 18 días del inicio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales informaron que 134 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto, lo que representa un promedio de siete aprehensiones por día.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que entre las capturas más relevantes se encuentra la de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, identificado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. El detenido ya fue vinculado a proceso y permanece recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Harfuch también informó sobre la detención de Jaciel Antonio “N”, señalado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas. Según la investigación, habría reclutado a dos individuos que participaron directamente en el ataque contra el alcalde Manzo.

El funcionario señaló que la extorsión continúa siendo uno de los delitos de mayor incidencia en la entidad, y destacó que de las 478 personas detenidas por este crimen a nivel nacional, 180 corresponden a Michoacán, lo que equivale al 37 por ciento del total. Recordó que la entidad cuenta con líneas telefónicas especializadas para denuncias de este tipo, operadas por personal capacitado

En conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que el operativo federal fue reforzado con mil 980 elementos adicionales el 8 de noviembre, quienes se sumaron a los 4 mil 386 previamente desplegados. Además, los mandos regionales movilizaron 4 mil 140 efectivos locales, resultando en un total de 10 mil 506 elementos en campo.

A partir del 11 de noviembre, las fuerzas federales establecieron 376 puntos operativos con prioridad en los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán, consideradas zonas críticas por su incidencia delictiva.

Trevilla destacó que los grupos criminales operan con equipamiento tecnológico avanzado, por lo que el Ejército ha desplegado un Sistema Aéreo No Tripulado, 41 sistemas antidrón y 18 drones tácticos.

Debido a la presencia de minas antipersonales, se incorporaron tres vehículos especializados para neutralizar explosivos, con los que se han limpiado 272 kilómetros de caminos rurales.

Asimismo, se han llevado a cabo 404 operaciones espejo con fuerzas de Jalisco, Estado de México, Guerrero y Colima, además de la instalación de 134 bases operativas permanentes

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, informó que la ofensiva también se ha extendido a estados vecinos. Entre las detenciones más relevantes destacó la de Adalemo “N”, Miguel “N” y Pedro “N”, alias El Pichón, presuntos integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa liderada por Chapo Isidro, dedicada a la producción de drogas sintéticas.

Morales también confirmó la captura de Alejandro “N”, quien fue localizado tras su salida del país por el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y detenido posteriormente en Europa. Su arresto permitió el aseguramiento de inmuebles en Guadalajara con sustancias químicas, maquinaria y laboratorios clandestinos utilizados para la fabricación de fentanilo en pastillas.

Las autoridades aseguraron que el operativo continuará de forma permanente hasta restablecer las condiciones de seguridad en la entidad.