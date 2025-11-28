Vinculan a proceso a líder del sindicato FITTAM

Redacción

Redacción 28 noviembre, 2025

28 noviembre, 2025 Policía

Policía EdoMéx, FITTAM, proceso, Sindicato, Toluca

EdoMéx, FITTAM, proceso, Sindicato, Toluca 0 Comments

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, obtuvo vinculación a proceso en contra de Juan “N”, identificado como Secretario General de la “FITTAM” y vocero del “SUTMEX”, por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de un masculino.

De acuerdo a los avances de la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, el pasado 29 de julio del 2025, este sujeto habría interceptado a la víctima, quien se encontraba a bordo de un vehículo, y se identificó como líder del Sindicato FITTAM para después exigirle el pago de una cuota económica para no hacerle daño, por lo que la víctima le entregó la cantidad de 10 mil pesos.

Luego de analizar los datos recabados y aportados por el Agente del Ministerio Público, la Autoridad Judicial inició proceso legal en su contra y estableció un plazo para el cierre de investigación complementaria de dos meses, además ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

Juan “N”, es identificado como Secretario General de la “FITTAM” y vocero del “SUTMEX”, y es investigado por su participación en el acaparamiento, la distribución y el cobro ilícito del agua, para lo cual supuestamente ordenaba agresiones y robos con violencia en agravio de propietarios de purificadoras, así como conductores o dueños de pipas ajenas a sus grupos.

De igual forma, se le investiga por presionar a autoridades de los tres órdenes de gobierno a través de prácticas extorsivas para favorecer a sus agremiados en trámites jurídico-administrativos, relacionados con predios e inmuebles irregulares o despojados.

Al momento de su detención le fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles de diferentes calibres y cargadores, así como bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.