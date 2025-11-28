Sumó 8.4 millones la población económicamente activa en EdoMéx

Toluca, Méx.- La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) mostró el comportamiento del mercado laboral mexicano sobre la población económicamente activa (PEA), la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación, que en el Estado de México ascendió a 8.1 millones de empleados económicamente activos.

De acuerdo con el informe, en el tercer trimestre de 2025, 8.1 millones de personas se encontraban ocupadas: 42 mil menos en relación con el tercer trimestre de 2024. La mayor disminución se concentró en las actividades de construcción, la población desocupada sumó 308 mil personas.

Esta cantidad representó una tasa de desocupación de 3.7 por ciento de la PEA, cifra menor a la del mismo trimestre de un año anterior. La población subocupada fue de 377 mil personas, lo que representó 4.7 por ciento de la población ocupada. El porcentaje fue inferior al del tercer trimestre de 2024. La tasa de condiciones críticas de ocupación, que se calcula a partir de salarios mínimos equivalentes, base de enero de 2025 fue de 43.0 por ciento. En 2024, fue de 42.1 por ciento.

Por su parte, en el tercer trimestre de 2025, la tasa de informalidad laboral se ubicó en un 55 por ciento. En el mismo periodo de 2024, fue de 51.9 por ciento.

En el tercer trimestre de 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 8.4 millones de personas, un año antes fue prácticamente la misma, pero con una tasa de participación más alta, lo que significó un decremento de 71 mil personas.

La PEA femenina fue de 3.4 millones y la masculina, de 5.0 millones: 13 mil más y 85 mil personas menos que en el tercer trimestre de 2024, respectivamente. Esto significa, que 44 de cada 100 mujeres y 74 de cada 100 hombres en edad de trabajar fueron personas económicamente activas.

En la encuesta se puede identificar a la población que participó en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio. En México, en el tercer trimestre de 2025, esta fue de 8.1 millones de personas 3.3 millones de mujeres y 4.8 millones de hombres: 42 mil menos con respecto al mismo periodo del año anterior.