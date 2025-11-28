Rescatan seis perros en Tultitlán por presunto maltrato animal

Tultitlán, Méx.- Por la presunta comisión del delito de maltrato animal, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevaron a cabo una técnica de investigación de cateo mediante la cual pudieron rescatar seis ejemplares caninos, dentro de un domicilio ubicado en el municipio de Tultitlán.

Luego de recibir una denuncia por presunto maltrato animal, el Agente del Ministerio Público solicitó ante un Juez la orden de técnica de investigación de cateo para un inmueble ubicado en esta demarcación, misma que una vez obtenida, fue cumplimentada con apoyo del Centro de Bienestar Animal de este municipio.

Al ingresar al citado inmueble, fueron localizados seis ejemplares caninos de raza criolla, cuatro de ellos adultos y dos cachorros, los cuales se encontraban en un entorno de abandono e insalubre.

El personal médico veterinario que acompañaba a los elementos de la Fiscalía pudo constatar que cerca de los animales no se observaba agua ni alimentos, además uno de ellos presentaba algún grado de desnutrición, por lo que los seis caninos quedaron bajo resguardo del Centro de Bienestar Animal.

Una vez terminada la diligencia, el predio fue asegurado mientras continúan con las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.