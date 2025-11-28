Aumenta movilidad del Valle México en el transporte público

Toluca, Méx.- Durante septiembre de 2025, el sistema de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México que se integra por las 16 alcaldías de Ciudad de México y los municipios

conurbados del Estado de México con los que se comparte transporte, prestó servicio a

186.5 millones de pasajeras y pasajeros, cantidad 6.9 por ciento superior a la del mismo mes de 2024.

De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros, la distancia que cubrió el sistema fue de 31.3 millones de kilómetros (km), cifra que ascendió al 6.7 por ciento en su comparación anual.

En tanto, las y los pasajeros del sistema de transporte de Guadalajara sumaron 29.6 millones: representaron un alza de 4.2 por ciento a tasa anual. El sistema de transporte recorrió 2.1 por ciento menos kilómetros que en el mes de septiembre de 2024.

A la par, en la ciudad de León, Guanajuato se trasladaron 16.2 millones de pasajeras y pasajeros. Esta cifra fue 4.9 por ciento inferior a la de septiembre del año pasado. La distancia completada por el sistema fue de 4.6 millones de kilómetros (km): disminuyó el 2.2 por ciento de la tasa anual.

A la par, en el noveno mes de 2025, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León se transportaron 13.2 millones de pasajeras y pasajeros, lo que significó un incremento anual de 5.3 por ciento. El trayecto

cubierto por el sistema de transporte aumentó en 14.7 por ciento a tasa anual.

Respecto a septiembre de 2024, en las ciudades de Acapulco Guerrero, en Querétaro y Puebla

el número de las y los pasajeros creció 21.7, 20.2 y 5.3 por ciento respectivamente. En las ciudades de Chihuahua y Pachuca, Hidalgo cayó 2.5 y 8.8 por ciento.