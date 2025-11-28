Sheinbaum entrega el Premio Nacional de Deportes 2025

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves la entrega del Premio Nacional de Deportes 2025 en el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde reconoció a 16 deportistas, entrenadoras, entrenadores y jueces por su trayectoria, desempeño internacional y contribución al deporte mexicano.

Entre las y los galardonados destacaron el ciclista Isaac del Toro, la arquera Andrea Maya Becerra, la ultramaratonista rarámuri María Lorena Ramírez y el clavadista Osmar Olvera, además de representantes de otras disciplinas que han colocado a México en el mapa deportivo global.

“Quiero decirles a todas y a todos quienes participan en estas competencias, entrenadores, atletas, deportistas, a sus familias, que son un orgullo para mí”, expresó la mandataria durante el evento. “A nombre del pueblo de México, quiero decirles la alegría que representan para todas y todos nosotros.”

Sheinbaum llamó a las y los deportistas a recordar, en cada competencia internacional, que millones de mexicanas y mexicanos siguen sus resultados con orgullo. Sostuvo que México es una nación con potencial y talento en todos los ámbitos, pese a quienes —dijo— han intentado minimizar su grandeza.

“Cuando los vemos competir, porque son millones los que los vemos, cuando obtienen una medalla o sencillamente entregan todo su esfuerzo, son una enorme alegría para el pueblo de México”, afirmó. “Cada vez que participen en una competencia, tengan en mente lo grandioso que es México.”

La ceremonia concluyó con fotografías oficiales y un recorrido por una exposición efímera de logros y medallas obtenidas por los premiados.

El Premio Nacional de Deportes es considerado el máximo reconocimiento institucional al mérito deportivo en México desde su creación en 1975.

Por otra parte, confirmó que ofreció una embajada al ahora exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y aseguró que éste aceptó la propuesta, aunque evitó revelar a qué país será enviado debido a los procedimientos diplomáticos en curso.

“Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las credenciales no puede anunciarse”, explicó la mandataria federal durante su conferencia matutina.

Sheinbaum destacó que el ofrecimiento se hizo tras formalizarse la renuncia de Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual fue notificada ayer al Senado.

En paralelo, la presidenta informó que Ernestina Godoy presentó su renuncia como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para asumir la Fiscalía Especial de Control Competencial dentro de la FGR, cargo establecido en la ley como parte del esquema de transición institucional.

“El fiscal nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establecen que se queda una persona encargada del área de la Fiscalía. Ernestina Godoy presentó su renuncia y estará tomando posesión. Ya tiene el cargo desde ayer”, puntualizó.

Con estos movimientos se formaliza el primer reacomodo mayor dentro de la estructura federal de justicia durante la administración de Sheinbaum, mientras el Senado se prepara para iniciar el proceso de selección y ratificación del nuevo titular de la FGR.