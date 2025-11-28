Elemento de la guardia civil de Cuautitlán ataca a su pareja y se quita la vida

Cuautitlán, Méx.- Un elemento activo de la Guardia Civil de Cuautitlán México presuntamente se ahorcó luego de atacar con un arma punzocortante a su pareja sentimental al interior de un domicilio ubicado en la colonia Loma Bonita.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió la tarde de este jueves en una vivienda situada en la intersección de las calles Miguel Hidalgo y Ricardo Flores Magón. Según las primeras investigaciones, el hombre habría herido a la mujer durante una agresión doméstica y posteriormente atentó contra su propia vida, quedando suspendido de una viga dentro del inmueble.

Servicios de emergencia y personal policial arribaron al sitio tras una llamada de alerta. La zona fue acordonada para permitir las diligencias periciales correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención inmediata a la mujer lesionada, quien fue trasladada de emergencia a un hospital cercano. Su estado de salud se reporta como reservado.

El agresor, de aproximadamente 40 años, fue identificado como integrante activo de la corporación municipal. Hasta el momento, las autoridades no han emitido postura oficial sobre el caso.

El Ministerio Público inició la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existían antecedentes de violencia familiar.

Vecinos expresaron consternación por lo ocurrido y solicitaron mayor atención institucional a casos de violencia doméstica.