“La Bonita” y “La Bikina” van con todo por el título WBC Silver

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La frontera se prepara para una noche de emociones fuertes arriba del ring. Este sábado, el Gimnasio Universitario UACJ será escenario de un duelo que promete intensidad y orgullo fronterizo, cuando Diana “La Bonita” Fernández y la estadounidense Nayeli “La Bikina” Rodríguez se enfrenten con el título mundial Silver del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en juego.

“La Bonita”, originaria de la propia frontera, llega motivada por la oportunidad de cerrar el año levantando un cinturón mundial. Con una preparación constante y un calendario lleno de actividad, la juarense se declaró decidida a demostrar que su experiencia y disciplina pueden inclinar la balanza a su favor.

“Estoy tranquila, lista y agradecida. Sabía que una oportunidad grande iba a llegar antes de que terminara el año. Es una división diferente a la que acostumbro, pero me siento fuerte y enfocada. Vamos a demostrar que las mujeres podemos estelarizar y llenar arenas. Este cinturón se queda en casa”, aseguró con firmeza.

Rodríguez, invicta y con hambre de gloria, respondió al reto con personalidad. La peleadora, radicada en El Paso, prometió que su actuación hablará por ella y que la noche del sábado puede marcar el inicio de una nueva etapa en su carrera.

“Que gane la mejor… y la mejor soy yo. Esta es la oportunidad que he esperado y pienso aprovecharla. Ese título va para El Paso”, expresó con seguridad, ganándose también la mirada del público fronterizo.

La cartelera, organizada por Latin KO Promotions bajo la dirección de Oswaldo Küchle y con el respaldo del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, llevará por nombre “Por las mujeres de Juárez” y será a beneficio del DIF Municipal. Se invita a la afición a vestir de rosa como símbolo de apoyo a las mujeres y sus causas en la región.

La función llegará a millones de espectadores en los tradicionales Sábados de Box de Televisa, a través de Canal 5. Los boletos ya se encuentran disponibles en Don Boletón y la expectativa crece: dos peleadoras, un cinturón y una frontera lista para rugir.