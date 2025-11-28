Encuentran bolsa con restos humanos en Chalco

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Vecinos de la colonia Covadonga reportaron este viernes el hallazgo de una bolsa negra abandonada en vía pública que, según los primeros indicios, contenía restos humanos.

El descubrimiento ocurrió en la esquina de las calles Cuauhtémoc y Francisco Villa, luego de que perros callejeros rompieran y arrastraran parte de la bolsa, dejando expuesto su contenido.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de posibles restos humanos, por lo que de inmediato acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Peritos y agentes de investigación realizaron el levantamiento de indicios y procesaron la escena para determinar si corresponde a un cuerpo completo o solo a segmentos humanos. Durante las labores, la circulación vehicular fue cerrada parcialmente.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la identidad de la víctima ni sobre quién dejó la bolsa en el sitio. La Fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.