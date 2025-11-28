Pozo de Jardín Reforma de Toluca beneficiará a más de 14 mil habitantes

Toluca, Méx.- El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, inauguró el Pozo Jardín Reforma en beneficio de más de 14 mil 400 vecinos de las colonias Ferrocarriles Nacionales, Huitzila y Doctores, quienes durante 30 años han tendido fallas en el suministro y a partir de ahora, tendrán garantizado su acceso al líquido.

De dio a conocer que, hasta el momento, se han perforado ocho pozos de un total de 21 que se contemplan poner en funcionamiento antes del mes de abril del 2026 para asegurar un suministro adecuado y calendarizado para toda la población toluqueña.

Señalando que los 21 pozos nuevos son más del 50% de los existentes en Metepec y más del 60% de los de Zinacantepec.

Ante la presencia de vecinas, vecinos, directores generales, el acalde reiteró “El objetivo de su administración es prevenir futuros desabastos y asegurar el acceso al vital líquido para los próximos 25 años, para ello, se requiere del apoyo de la población, debido a que las acciones son posibles gracias a la recaudación histórica de más de 800 millones de pesos en ingresos por agua potable, un logro atribuido a la confianza de las y los toluqueños.

Mientras, el director general del Organismo Agua y Saneamiento Alberto Valdés, mencionó que la administración municipal trabajó en el eje del abasto del plan hídrico 2025-2050 debido a una reducción significativa en la dotación del sistema Cutzamala, por lo que para el próximo año, se enfocarán en la eficiencia del abasto mediante el cierre de circuitos hidrométricos para optimizar la distribución del agua y trabajarán en la infiltración.