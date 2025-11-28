Operan al “Chino” Huerta y se pierde el arranque del 2026

Ciudad de México.- El atacante mexicano César Huerta será baja del Anderlecht durante las próximas semanas, luego de ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la pelvis que lo venía aquejando desde el mes pasado. La molestia, que se agravó con la carga de partidos, obligó al club belga a tomar la decisión de pasar por el quirófano al seleccionado nacional.

Mediante un comunicado, la institución informó que el tiempo estimado de recuperación será de seis a ocho semanas, lo cual aplaza su regreso hasta febrero de 2026. “Tras una serie de exámenes médicos adicionales, César Huerta fue operado de la pelvis. El extremo mexicano estará fuera de actividad por un periodo aproximado entre seis y ocho semanas”, detalló el Anderlecht.

Huerta no veía acción desde el 28 de octubre, cuando anotó un gol en la Copa de Bélgica frente al Ninove. Desde ese momento, las molestias lo obligaron a parar, y ya se había perdido los últimos tres encuentros, sin siquiera ser convocado por el entrenador Besnik Hasi.

La lesión también lo alejó de la Selección Mexicana en la más reciente Fecha FIFA, un movimiento que interrumpió el proceso que Javier Aguirre venía construyendo rumbo al Mundial del 2026. Octubre había sido un mes positivo para el ‘Chino’ con el combinado tricolor, pero su estado físico ya encendía focos amarillos.

El exjugador de Pumas tuvo un inicio de campaña complicado. Llegó a Europa en enero con la meta de consolidarse como titular, pero una primera lesión le impidió debutar en los partidos iniciales de la Jupiler Pro League y de la fase preliminar de la Europa League. Su primer partido lo disputó hasta agosto, en la UEFA Conference League, jugando apenas unos minutos.

Aun así, Huerta logró participar en varios compromisos y marcar dos goles en la actual temporada, uno en liga y otro en copa, antes de resentirse nuevamente.

Ahora, el desafío para el mexicano será recuperarse al 100% y retomar ritmo competitivo en los primeros meses del 2026, con la mirada puesta no solo en la titularidad del Anderlecht, sino también en subirse al tren mundialista.