Mohamed aseguró que en la vuelta jugarán sin excesos de confianza

Toluca, Méx.- Antonio “El Turco” Mohamed salió de la frontera con el gesto firme y el mensaje claro: la unión del grupo y su jerarquía mantienen vivo el camino del campeón. Tras el triunfo 2-1 frente a FC Juárez en el inicio de los Cuartos de Final, el estratega del Toluca aseguró que sus jugadores respondieron con la personalidad que exige la Liguilla, especialmente después de recibir un gol de vestidor.

“Era una tarea difícil porque recibimos un gol muy tempranero y el rival agarró confianza con el apoyo de su gente”, reconoció. “Pero una vez más demostramos que el equipo tiene carácter, tiene convicción. Estamos todos unidos y apareció la jerarquía del equipo”. Para el técnico, la reacción inmediata del plantel fue lo que inclinó la balanza: el resultado, afirmó, fue justo y pudo incluso ser más amplio.

Mohamed enfatizó que, pese a la ventaja, los Diablos no se sienten favoritos ni se dejarán llevar por el impulso mediático que los apunta al bicampeonato. “Nosotros planeamos partido a partido. Todo lo externo, a favor o en contra, nos hace mantenernos más unidos. Tenemos muy claro el objetivo”. Ese objetivo, aunque no lo pronuncie explícitamente, es defender el título.

La mentalidad que predomina en el campamento escarlata se resume en una frase del “Turco”: la serie está 0-0. “No nos vamos a confiar ni a relajar, porque el rival tiene un buen equipo, están bien trabajados. Ya tenemos experiencia en esta fase. Vamos a jugar como si estuviésemos 0-0, con el máximo respeto”. Para Mohamed, hacer valer la localía será vital y aseguró que en casa van a salir a jugar como siempre.

El entrenador reiteró su postura crítica respecto al parón previo a la Liguilla, que a su juicio provoca desventajas en el ritmo competitivo para quienes no disputan el Play-In. Aun así, reconoció que Juárez también resentía la carga de partidos.