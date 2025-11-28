Chivas y Cruz Azul dejan todo para la vuelta

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas del Guadalajara y Cruz Azul dejaron la moneda en el aire tras empatar 0-0 en el Estadio Akron, en el duelo de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025. El Rebaño tuvo las ocasiones más claras del encuentro, pero la falta de contundencia y las intervenciones de Andrés Gudiño evitaron que los tapatíos tomaran ventaja en la serie.

Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Gabriel Milito intentó imponer condiciones. Apenas al 4’, Bryan González tuvo la más clara del partido tras un rebote dentro del área chica, pero su remate salió desviado ante la incredulidad de la afición rojiblanca. Guadalajara insistió por las bandas, principalmente con la explosividad de la “Hormiga” González, quien al 23’ obligó a Gudiño a una atajada clave para mantener el cero en su portería.

Cruz Azul, por su parte, apostó por el orden defensivo y por contragolpes esporádicos; sin embargo, le costó generar peligro real, pues el tándem defensivo rojiblanco controló bien a sus atacantes. La Máquina recurrió al disparo de media distancia como principal recurso, sin poder inquietar lo suficiente a José Rangel.

En el complemento, el ritmo disminuyó y el juego se disputó principalmente en medio campo. Aun así, la visita tuvo una oportunidad de oro al 85’, cuando Jeremy Márquez encontró un balón dentro del área y sacó un remate que Rangel desvió con un gran reflejo. Chivas respondió en la recta final con un intento de Miguel Gómez que tampoco logró terminar en las redes.

La serie se definirá el domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas en el Ciudad de los Deportes. Chivas deberá ganar para alcanzar las Semifinales, mientras que Cruz Azul buscará aprovechar su fortaleza como local y el apoyo de su gente para liquidar la eliminatoria.