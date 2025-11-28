OMC advierte desaceleración del comercio mundial hacia el cierre de 2025

Ginebra.– El comercio internacional registrará una moderación en su ritmo de crecimiento durante la segunda mitad de 2025, luego de un primer semestre marcado por el adelanto de importaciones ante la expectativa de nuevos aranceles. Así lo informó la Organización Mundial del Comercio (OMC) en su más reciente barómetro de actividad comercial.

El indicador, que mide la confianza empresarial en el comercio global y considera expansión cuando supera los 100 puntos, se ubicó en 101.8 unidades en septiembre, una baja de 1.7 puntos respecto al nivel reportado en junio.

Aunque la cifra confirma que la actividad económica continuará en terreno positivo, también anticipa un ritmo más lento para el último trimestre del año.

El barómetro se compone de seis subíndices, cinco de los cuales continúan por encima del umbral de expansión. El único rubro en retroceso fue el de materias primas, que descendió a 98 puntos, reflejando menor dinamismo.

Entre los sectores en crecimiento, la OMC reportó:

Producción y venta de automóviles 103.0

Transporte marítimo de carga 101.7

Transporte aéreo 102.7

Componentes electrónicos 102.0

Órdenes de exportación 102.3

Estos desempeños sugieren una expansión continua en industrias clave asociadas a cadenas de suministro globales.

Entre la segunda mitad de 2022 y finales de 2024, el índice se mantuvo por debajo o apenas por encima de 100 puntos, reflejando meses marcados por tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y presiones inflacionarias

La reciente mejora había sido interpretada como señal de estabilización; sin embargo, la caída observada en septiembre sugiere que la recuperación podría perder fuerza antes de consolidarse.

La OMC recordó su proyección publicada en octubre: el comercio mundial de mercancías crecerá 2.4% en 2025, pero se desacelerará abruptamente a solo 0.5% en 2026.

El organismo atribuye esta perspectiva al aumento de aranceles, tensiones comerciales y entornos económicos inciertos, factores que podrían seguir modificando patrones de comercio y producción en los próximos años.