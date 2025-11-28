Ernestina Godoy asume despacho de la FGR tras salida de Gertz Manero

Ciudad de México.- Ernestina Godoy fue nombrada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial y asumirá temporalmente la responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) tras el retiro de Alejandro Gertz Manero, confirmado ayer por el gobierno federal.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Godoy informó que presentó su renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal —función que desempeñó desde octubre de 2024— para tomar el control provisional de la institución, en tanto el Senado elige a quien ocupará de manera definitiva la Fiscalía.

“Tras la presentación de mi renuncia y de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, he sido nombrada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial. Por ello, informo que tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República”, señaló.

Godoy agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum la confianza al integrarla a su gabinete, así como al equipo jurídico federal por los avances logrados durante su gestión.

El movimiento ocurre luego de que se filtrara la carta enviada por Alejandro Gertz Manero al Senado, donde confirmó que Sheinbaum le propuso representar a México como embajador en “un país amigo”, sin revelar cuál.

Durante su conferencia matutina, la presidenta se limitó a confirmar que el exfiscal aceptó el cargo diplomático y enfatizó que la Fiscalía requiere una transformación profunda con mayor transparencia, tarea que corresponderá al próximo fiscal.

Sheinbaum detalló que el Senado tendrá 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidaturas, aprobada por dos terceras partes del Pleno, para su envío al Ejecutivo. Si el plazo vence sin lista, el gobierno federal enviará una terna y designará un titular provisional.

La ruta institucional marca así el primer paso hacia la renovación del órgano de justicia federal en la actual administración.