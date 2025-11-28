Alejandro Jodorowsky recibe la medalla Bellas Artes 2025

París.– El creador escénico Alejandro Jodorowsky recibió este jueves la Medalla Bellas Artes 2025 en reconocimiento a su legado artístico y a su contribución al desarrollo cultural de México y del mundo. El galardón le fue entregado a distancia desde su residencia en París, donde vive desde finales de los años setenta.

La ceremonia coincidió con el lanzamiento en Francia del libro Alejandro Jodorowsky. Art Sin Fin, una edición monográfica especial publicada por la editorial Taschen y editada por Donatien Grau, que reconstruye seis décadas de trayectoria del artista.

Considerado un referente imprescindible de la escena internacional, Jodorowsky —nacido en Chile y formado bajo la guía del legendario mimo francés Marcel Marceau— llegó a México en 1959 como parte de su compañía y permaneció en el país dos décadas. Su estancia marcó profundamente el teatro experimental mexicano y la cinematografía nacional con obras de culto como El topo (1970) y La montaña sagrada (1973).

Además de cineasta, Jodorowsky ha sido dramaturgo, actor, guionista, escritor, tarotista y creador de corrientes escénicas y filosóficas, como la psicomagia.

Al recibir la Medalla Bellas Artes, afirmó con su característico tono reflexivo: “Para mí es una gran sorpresa que me den un premio. Es un gran honor que exista esto, que me agradezcan. Generalmente a los artistas les falta recibir agradecimiento, pero un agradecimiento real, no comercial.”

En su mensaje, el artista de 96 años subrayó la importancia de compartir el conocimiento creativo: “Es necesario dar lo que aprendes para que un milagro se realice, para vivir con alegría.”

Antes de finalizar, Jodorowsky dedicó unas palabras a México, país que definió como esencial en su desarrollo artístico y personal: “México es un país sagrado. Ahí está verdaderamente el ser, el ser humano. Y vale la pena no perderse eso. Es una maravilla ser reconocido, y yo le agradezco al Instituto (INBAL) que representa este don.”

La Medalla Bellas Artes —máximo reconocimiento que otorga el Estado mexicano en el ámbito artístico— ha sido considerada por especialistas como una distinción indiscutible para la figura de Jodorowsky, cuya influencia continúa siendo objeto de estudio, debate y culto en diversas disciplinas.

Con este reconocimiento y la publicación de su nueva obra editorial, Jodorowsky cierra el 2025 como un referente vigente, controversial y profundamente influyente en la cultura contemporánea.