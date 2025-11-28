CONADE premia a lo mejor del deporte 2025

Ciudad de México,.– En una gala histórica realizada en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) distinguió a Lo Mejor del Deporte Mexicano 2025, donde atletas, entrenadores y para atletas fueron reconocidos por su desempeño internacional a lo largo del año. Encabezado por el director general Rommel Pacheco Marrufo, el evento se convirtió en una noche de celebración en torno al talento deportivo nacional.

Durante la ceremonia, concebida bajo el formato de alfombra roja, se entregaron estímulos económicos que suman 10 millones 800 mil 700 pesos, destinados a medallistas en Campeonatos Mundiales de diversas categorías y disciplinas. Pacheco subrayó que los estímulos representan una forma de retribución al compromiso y dedicación de quienes han llevado a México a los máximos podios del deporte mundial.

El titular de CONADE destacó además que, en esta nueva etapa del organismo, se han incrementado becas hasta en un 30%, fortalecido los apoyos a campamentos, concentraciones y traslados, así como reforzado la cercanía institucional con las y los deportistas. Afirmó que los logros de 2025 representan no solo resultados, sino el inicio de un legado deportivo que se construye día a día.

Además de los reconocimientos individuales, también se entregaron placas y distinciones a estados que sobresalieron en eventos nacionales como la Olimpiada Nacional, Paralimpiada Nacional, Juegos Escolares, Juegos Populares, Juegos Autóctonos y Tradicionales y Juegos Indígenas.

Los galardonados fueron:

Deportista de Prueba Olímpica: Osmar Olvera Ibarra, Juan Manuel Celaya Hernández, Mía Zazil Cueva Lobato, Lía Yatzil Cueva Lobato, Randal Willars Valdez, Gabriela Belem Agundez García, Alejandra Estudillo Torres, Uziel Aarón Muñoz Galarza, Alegna Aryday González Muñoz, Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza, Carlos Andrés Ayala Herrera, Inés Antonio Vargas Lares, Andrea Maya Becerra Arizaga, Sebastián García Flores, Ángela Ruiz Rosales, Mayrín Vanessa Hernández Lizárraga.

Deportista de Prueba No Olímpica: Zyanya Yunuen Parra Martín, Diego Villalobos Carrillo, Valentina Alejandra Letelier Cartagena, Anahí Alvárez Corral, Laura Fernanda Burgos López, Héctor Solorio Bustos, Manuel Alberto Cisneros de los Santos, José Gilberto Moreno Águila, Eduardo Portillo Torres, Paola Michelle Longoria López, Laura Fernanda Burgos López, Paola Michelle Longoria López, Alexandra Herrera Ávalos, Montserrat Mejía de la Torre, Javier Mar García Franco, Eduardo Portillo Torres, Andre Parrilla Bernal, Rodrigo Montoya Solís, Yareli Acevedo Mendoza, Sebastián Arnoldo Hernandez Azpeytia, Ivanna Balderrama Corona, Pablo Font Corona, Jaime Palomino Blanch, Patricio Font Nelson, Adriana Castillo Ruiz, Mariana Bernal Sánchez, Adolfo Ángel Tun Dzib, Kenia Vanessa Lechuga Alanís, Fernando Medina Arena, Marvin Hernández Herrera, Abraham Moctezuma Ortega, Jorge Ólvera Gonzalez, Diego Ander Jardón Martínez, Humberto Sebastián Sánchez Valdivia, Fernando Medina Arena, Luis Donovan Medina Molotla, Edna Sibel Guzmán Oliva, Mariana Guzmán González, Jorge Ólvera Gonzalez, Jesús Roberto Mendoza Avila, Abraham Moctezuma Ortega, Fernando Medina Arena, Julia Guadalupe Reyes Esquivel, David Álvarez Stich, Itzel Paola Reyes Flores.

Prueba de Conjunto: Diana Alejandra Flores Arenas, Tania Rincón Samperio, Allison Yamile Salazar Cuadros, Mónica Gabrielle Rangel Salazar, Ana Consuelo Aguayo Elías, Andrea Fernández Petrone, Andrea Martínez Perdomo, Angela Funes Fresán, Elizabeth Bourde Quintana, Silvia Yolanda Contreras Medina, Victoria Chávez López, Zara Galán Gutiérrez.

Entrenador de Prueba Olímpica: Ma Jin, Shi Qingyang, Iván Bautista Vargas, Alejandro Laberdesque Vázquez, Ignacio Zamudio Cruz, Fernando Alfaro Espinoza, José Manuel Zayas Flores, José Manuel Zayas Flores, Javier Rodríguez Segovia, Ricardo Alex Costa Santos, Karen Selene Montellano Ruvalcaba, Eduardo Avelino Magaña Poot.

Entrenador de Prueba No Olímpica: Sebastián López Rivera, Jorge Font Ramírez, Jaime Panomino Echave, Sergio Font Ramírez, Ultiminio Álvarez Rincón, Ernesto Quiroga Rodríguez, Héctor Manuel Solorio Peñaloza, Edson Martínez Morales, Ruben Martínez Córdoba, Ernesto Quiroga Rodríguez, Edson Martínez Morales, Janko Rentería Jacott, Edgar Emmanuel Alanís Sánchez, Ernesto Aarón Palomino González, Ruben Martínez Córdoba, Fabían Armando Parrilla Araujo, Javier Adrián Tamayo Torres, Juan Carlos Cabrera, David Álvarez Murillo, Daniela Vargas Pacheco, Gustavo Miramontes Cortés, David Álvarez Murillo, Fernando Cabello, Jorge René Marín Zarraga, Daniela Vargas Pacheco, Daniela Vargas Pacheco, René Herrera Roque, Edmundo Porfirio Alpízar Basurto, Alejandro Portillo Sosa, Jaime Martell Neri, Miguel Ángel Espinosa Nuro, Luis Martín Alfaro Torres, Adriana María Loftus Jiménez.

Deportista de Prueba Paralímpica: Floralia Estrada Bernal, Gloria Zarza Guadarrama, Osiris Aneth Machado Plata, Luis Carlos López Valenzuela, Leonardo de Jesús Pérez Juárez, María Guadalupe Hernández Navarro, José Arnulfo Castorena Vélez, Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez, Ángel de Jesús Camacho Ramírez, Patricia Valle Benítez.

Deportista de Prueba No Paralímpica: Mariana Escamilla Braña, Dunia Camacho Marenco, Steven Martínez Arellano, Nyx Koradi Azuara Gutiérrez, Belén Montserrat Sánchez Domínguez, Irving Monsalvo López, Hayde Guadalupe Reynosa Guerrero, Carlos Derik Olvera Sumano, Michel Jade Olvera Sumano, Ángel López Huizar, Dalay Angelique Carrera Pérez, Jesús Yermain Fernández Ángeles, Antya Guadalupe Estrada Muñoz, Freya Danae Nieves Medina, María Isabel Huitrón Ángeles, Lourdes Ponce Juárez, Brenda Sánchez Ramírez.

Entrenador de Prueba Paralímpica: Iván Rodriguez Luna, Daniel Eduardo Pardo López, Francisco Javier Galarza Meráz, Martín Díaz López, José Manuel Maciel Jiménez, José Raúl Peláez Ampudia, Fernando Gutiérrez Vélez, José Ulíses Menéndez González.

Entrenador de Prueba No Paralímpica: José Luis González Vázquez, Tomás Eduardo Salgado Guzmán, Carmen Guadalupe Siller Rodríguez, Joel González Hernández, José Antonio Melesio, Arturo Antonio Aurelio García Macedo, Mariela Ferrer Sánchez, Juan Ramón Frías Ortega, Jorge Luis Atencio, Kang Young Lee, Jonatan Morales Serrano, María Elena Monzalvo, Lucelva Estefanía Gómez Gómez, Sonia Mendoza Bernal, Madison Sánchez García.