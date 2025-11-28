Gobierno de Naucalpan incentivará la inversión para elevar aportación del PIB

Naucalpan, Méx.- Al reunirse con más de 400 empresarias y empresarios, del Consejo Naucalpense Empresarial y de Negocios (CNEN), el alcalde Isaac Montoya Márquez, destacó la importancia de este órgano, que cumple con la función de atender a las mujeres y hombres de negocios, así como a las y los emprendedores y tomadores de decisiones para incentivar la inversión y generar un impacto real en el municipio para elevar la aportación de más del 17 por ciento al PIB Estatal.

El también presidente de Consejo empresarial expresó que, “este municipio no se concibe, no se puede comprender en toda su dimensión sin entender la presencia, la fuerza, la relevancia de las y los empresarios, por ello, es necesario tener este Consejo para tender un puente, un contacto permanente con ustedes. Naucalpan representa el 17 por ciento de PIB en el Estado de México y no se concibe sin los generadores de esa riqueza que son todas y todos ustedes, desde la administración pública municipal tenemos un deber de apoyarlos y respaldarlos”, dijo.

Informó, que existe un proyecto con la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González, para llevar a cabo la recuperación de las zonas industriales del municipio y otorgarles la funcionalidad que se ha perdido con el pasar de los años.

Montoya Márquez comentó, “sabemos del deterioro de muchos años y décadas en la que se encuentra sus vialidades, la falta de luminarias, de seguridad; la lógica había sido no meterse en las zonas industriales. Hoy hay una decisión de apoyar”, dijo.

Invitó a contemplar el año del Mundial del fútbol en nuestro país para promover servicios, como los turísticos, gastronómicos y de hotelería, a un mercado potencial de 5.5 millones de personas que visitarán nuestro país con motivo de la justa futbolera y en la que Naucalpan se constituye como un corredor de tránsito principal con el periférico y los diferentes aeropuertos y la cercanía con la Ciudad de México.

Sobre la renovación histórica con concreto hidráulico del Periférico Norte de 1.5 km, con una inversión de 57 millones de pesos, destacó que se trata de una obra necesaria que beneficiará tanto la movilidad vial particular, como la movilidad del transporte de carga, que impulsa al sector económico.

El Director de Desarrollo y Fomento Económico de Naucalpan y Coordinador de Proyectos del CNEN, Miguel Becerril, destacó que el gobierno trabajará de manera conjunta con el sector empresarial para atender a quienes decidan invertir en Naucalpan.

Por su parte, Elvi Julieta Chanona de la Cruz, Directora de Consultoría Especializada y Vicepresidenta del CNEN, destacó que este Consejo, también se ha integrado para intercambiar ideas y realizar mejoras en el municipio e impulsar la derrama económica.

Al evento acudió, Jaime Gutiérrez Casas, Coordinador de Fomento Económico y Competitividad, en representación de la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, Laura González, quien reafirmó que, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, se impulsan acciones para atraer e impulsar proyectos de inversión en este municipio.

El Consejo Naucalpense Empresarial y de Negocios, contempla diversas comisiones como de Imagen Naucalpense, Parques Industriales, Competitividad Naucalpense, Comercio Exterior, Promoción Restaurantera, Pymes y MiPymes, entre otras para ofrecer una mejor atención a inversionistas.

Al evento también asistieron, Omar Mañón Juárez, Director General de Inspección e Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo, así como diversas autoridades del gobierno municipal.