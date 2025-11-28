Arranca Segunda Expo Agroalimentaria Internacional, gobernadora dignifica el campo del EdoMéx

Metepec, Méx.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la inauguración de la Segunda Expo Agroalimentaria Internacional Estado de México 2025, un encuentro que reúne a productores, instituciones académicas, empresas y representantes diplomáticos de 13 países, con el propósito de fortalecer la innovación, productividad y sustentabilidad del sector rural mexiquense.

En el Conjunto SEDAGRO, sede del evento, la mandataria destacó que esta Expo se ha convertido en un espacio de convergencia entre la tradición, la tecnología y la transformación agroalimentaria, al agrupar a especialistas y productores en 250 stands que exhiben lo más representativo del campo estatal y de diversas regiones del mundo. “

La gobernadora afirmó que hablar del campo mexiquense es reconocer el valor simbólico y económico de la tierra. “Decir y hablar del campo mexiquense es hablar de la tierra, de la fertilidad y del trabajo de su gente, guiados por saberes ancestrales que sostienen la producción y la riqueza alimentaria de nuestro estado”, señaló.

Gómez Álvarez recordó que por décadas las parcelas de la entidad padecieron abandono oficial, pero subrayó que su administración está revirtiendo ese rezago. “Hoy la transformación impulsa la productividad para llevar bienestar y justicia social a las familias que viven de este sector”, afirmó.

Destacó que la Expo permite fortalecer el intercambio de conocimientos entre productores y expertos nacionales e internacionales, lo que contribuirá -dijo- a incrementar la rentabilidad y eficiencia de las actividades agropecuarias.

Delfina Gómez reconoció a quienes trabajan la tierra, destacando que son el corazón de la economía rural, guardianes de nuestras cosechas y protectores de la memoria de nuestro pasado.

Asimismo, subrayó que la política agropecuaria estatal está basada en la revaloración del papel de las mujeres en el campo, la vinculación comercial y el cuidado del medio ambiente. En este sentido, afirmó que el impulso a la agroecología es indispensable para garantizar alimentos sanos, accesibles y culturalmente pertinentes para todas las familias mexiquenses.

Gómez Álvarez enumeró acciones recientes que su gobierno ha implementado para impulsar el desarrollo rural, informando que hace unos días se entregaron 21 tractores y 23 drones agropecuarios a productores de 37 municipios, con una inversión superior a 12 millones de pesos.

Añadió que, a través de los programas Transformando el Campo y Rescate al Campo, se han otorgado más de 29 mil apoyos a productores de 124 municipios.

En materia de infraestructura hídrica, detalló la realización de 82 obras de almacenamiento de agua, así como la rehabilitación de 700 kilómetros de caminos sacacosecha, en beneficio de cientos de agricultores. También destacó la realización del Tianguis Colibrí, iniciativa que permitió acercar productos agrícolas mexiquenses a los consumidores e incentivar el comercio local.

Uno de los momentos más celebrados de su discurso fue el anuncio de que el Estado de México obtuvo la Denominación de Origen del Mezcal Mexiquense, reconocimiento otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La mandataria estatal compartió que, a pocos días de recibir este nombramiento, productores locales lograron posicionar al estado en el cuarto lugar nacional en calidad de mezcal, logro que atribuyó a la dedicación de las y los maestros mezcaleros. “Este hecho nos llena de orgullo porque reconoce el trabajo y la tradición de quienes han preservado esta actividad por generaciones”, expresó.

La gobernadora agradeció la presencia de embajadores y representantes comerciales de países como China, Vietnam, Costa de Marfil, Hungría, Rusia, Canadá, Brasil, España y Estados Unidos. Aseguró que el Estado de México busca consolidar alianzas no solo en materia agropecuaria, sino también en tecnología, educación, salud, cultura, turismo y deporte.

En su intervención, María Eugenia Rojano Valdés, secretaria del Campo, destacó que la realización de esta Expo es reflejo de la convicción de la gobernadora de acercar a los productores con los consumidores para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria y promover una producción sustentable.

La Segunda Expo Agroalimentaria Internacional se realizará los días 28 y 29 de noviembre, de 10:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita previa inscripción. Los visitantes podrán recorrer 250 módulos con productos como quesos, flores, mezcal, licores, café y derivados agroindustriales.

Además, el evento incluye conversatorios con expertos, exhibición ganadera, muestra de maquinaria, corredor gastronómico, granja infantil y actividades culturales.