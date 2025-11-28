Programa “Juventudes Haciendo Historia” ampliará beneficiarios en el 2026: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- Las y los jóvenes de Tlalnepantla son uno de los principales ejes de acción para el Gobierno Municipal, expresó el alcalde Raciel Pérez Cruz, por ello, muestra de este compromiso es el programa local “Juventudes Haciendo Historia”, el cual ha beneficiado a mil 500 estudiantes en este primer año de administración.

Esta iniciativa, dijo, consiste en otorgar un apoyo bimestral de mil 400 pesos a jóvenes que cursan una licenciatura o posgrado en instituciones públicas o privadas, con un promedio mínimo de 8.0 y que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social.

En el Poliforum ubicado en la Unidad Habitacional El Rosario I, Sector III B, el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, aseguró que uno los países que invierten en educación son los que tienen mayores oportunidades de acceder al desarrollo tecnológico y por consecuencia a una mejor calidad de vida para la población.

Aseguró que, para el próximo año, el programa “Juventudes Haciendo Historia” continuará apoyando a este sector social, incluso, destacó, se buscará incrementar el número de beneficiaros ante los resultados favorables obtenidos con esta política pública impulsada desde el Gobierno Municipal.

Pérez Cruz, mencionó que, “esta iniciativa contribuye a la política pública implementada por el Gobierno Federal desde el sexenio pasado, para que las y los estudiantes de bachillerato que tienen acceso a la beca universal Benito Juárez y la beca Rita Cetina, ésta última llegará el próximo año a estudiantes de nivel primaria y preescolar”.

La titular del Instituto Municipal de las Juventudes, América Juárez Luna expresó: “la ampliación de la entrega de tarjetas de este programa que es más que un simple apoyo económico, es una muestra tangible de que, en Nuestra Ciudad, Tlalnepantla se reconoce el esfuerzo, la constancia y la dedicación, no solo por seguir estudiando, sino por hacerlo con excelencia”.

Elizabeth Aguilar habló en nombre de las y los beneficiarios y expresó su gratitud con las autoridades municipales por este apoyo, “reconocemos el esfuerzo que se ha puesto en nosotros, es la muestra clara de la confianza depositada en cada uno de nosotros, sabemos que los sueños se cumplen con disciplina, pero también con oportunidades”.