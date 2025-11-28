Especialistas en salud señalan que es urgente que cada hospital cuente con un tanatólogo

Toluca, Méx.- Profesionales en tanatología hicieron un llamado urgente para que todos los hospitales del país integren, de manera obligatoria, un servicio especializado que brinde acompañamiento emocional y humano a pacientes con enfermedades graves y a sus familiares. La petición surge tras la presentación del libro “Susurros del silencio: miradas tanatológicas desde distintos cielos”, elaborado por trabajadores de la salud de Toluca y Puerto Vallarta como parte de su titulación en la maestría “Estudios del proceso de la muerte y el desapego” del Instituto Superior Profesional de Toluca.

Los maestrantes Karina Yazmín Cazarez Hernández, Nayeli Anai Delgadillo Rubio, Rey David Hernández Pérez, Georgina del Refugio Lara Palomares, María Luisa López Esparzo, Ara López Olivera Ovando, Marla Cecilia Mercado Aranda, Edgar Ortiz Juárez y Karen Naumi Sánchez González coincidieron en que la falta de áreas de tanatología en hospitales genera vacíos de atención que repercuten en el bienestar emocional de quienes enfrentan procesos dolorosos, terminales o de duelo anticipado.

Aseguraron que un tanatólogo puede marcar la diferencia entre un paciente que transita su enfermedad con apoyo, claridad y contención emocional, y uno que enfrenta solo la incertidumbre, el miedo y el sufrimiento. “El acompañamiento no es un lujo; es una necesidad humana que debe ser reconocida dentro del sistema de salud”, señalaron.

Durante la presentación, la directora del Instituto Superior Profesional de Toluca, María de los Ángeles García Salgado, destacó el compromiso de la séptima generación de la maestría, formada en modalidad en línea tras la pandemia. Subrayó que, pese a los retos tecnológicos, los estudiantes demostraron dominio, sensibilidad y capacidad profesional para atender procesos de duelo y fin de vida. “Los hospitales deben dejar de ver la tanatología como un accesorio. Es un apoyo fundamental para el paciente, para su familia e incluso para el propio personal médico”, afirmó la directora.

El grupo de especialistas reiteró que la creación de áreas tanatológicas en cada institución de salud permitiría mejorar la calidad del servicio, ofrecer acompañamiento digno y humanizado, y reducir el impacto emocional que viven miles de familias en momentos críticos.