Primer domingo de Adviento, este 30 de noviembre

Desde Puebla

En la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, colonia Volcanes, el padre Francisco González explicó el significado de la tradicional Corona de Adviento, sus colores, la decoración y su tradición.

Indicó que el adviento tiene dos momentos importantes; el primero comprende la venida historica, que es el 25 de diciembre con el nacimiento de Jesucristo y la segunda es la venida escatológica, una constante preparación para cuando Dios se manifieste y nos llame a su presencia.

Indicó que los elementos que comprende la corona de adviento son: Follaje verde, cuatro velas (generalmente tres moradas y una rosada, o de acuerdo al calendario litúrgico) y, a menudo, adornos como piñas, bayas, manzanas, cintas y flores.