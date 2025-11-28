Gertz Manero presenta su renuncia como fiscal de la República

Ciudad de México.— Senadores de Morena aseguraron que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, firmó su renuncia al cargo, y que el documento fue entregado al Senado.

Una comitiva legislativa fue enviada a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) para recoger la notificación oficial y presentarla ante el Pleno.

Al confirmarse la dimisión, Morena evitaría activar el mecanismo constitucional para solicitar formalmente la remoción del fiscal, un proceso legal y político que el bloque mayoritario había considerado como alternativa en caso de resistencia.

Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que no tenía confirmación de la renuncia. “Hasta el momento no me ha informado”, dijo durante su conferencia matutina, aunque reconoció haber recibido una carta del Senado que aún analizaba. Ese mensaje fue interpretado por legisladores y analistas como un señalamiento indirecto hacia Gertz Manero para agilizar su salida.

La carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República señala que la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha propuesto como embajador en un “país amigo”.

“Hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México en un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento (…) razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República”, dice la carta dirigida a Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Fuentes legislativas adelantaron que, una vez que la renuncia sea formalizada ante el Pleno, Morena impulsará de inmediato la designación de Ernestina Godoy para encabezar la Fiscalía. La exfiscal capitalina y actual consejera jurídica de la Presidencia es considerada la candidata favorita del oficialismo.

La versión de la renuncia ha generado incertidumbre al interior de la Fiscalía General de la República, donde funcionarios han reconocido no tener claridad sobre los tiempos del relevo ni sobre el rumbo de la institución.