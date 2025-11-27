Solo mujeres policías pueden multar en EdoMéx

Toluca, Méx.– Con la entrada en vigor de la actualización al Reglamento de Tránsito, solo las mujeres policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) estarán facultadas para imponer infracciones en las calles primarias del estado.

Con esta medida, el Gobierno del Estado de México refuerza el derecho humano a la movilidad ordenada y segura, y deja claras las atribuciones de las agentes encargadas de detectar, calificar y sancionar faltas viales.

La actualización del ordenamiento establece que insultar, denigrar, intimidar o agredir físicamente a las oficiales de tránsito será sancionado con multas de entre 30 y 40 UMA.

Estas medidas aplican para cualquier tipo de violencia: desde amenazas verbales y agresiones físicas, hasta maniobras con el vehículo destinadas a intimidar o causar daño, tanto a las agentes como a cualquier otra persona usuaria de la vía.

Las oficiales pueden identificarse por su pantalón azul, camisola blanca con distintivos naranja, así como por las unidades móviles con el mismo balizamiento.

Además, cada agente cuenta con una terminal electrónica handheld, equipada con cámara e impresora, que genera la boleta de infracción en el momento, con fundamento legal, motivo de la falta, número de agente y ubicación exacta.

Para brindar mayor certeza y combatir cualquier intento de corrupción, la SSEM pone a disposición la Línea de Infracción Transparente 800-900-33-00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, donde las personas pueden: Resolver dudas sobre multas y Hoy No Circula. Verificar infracciones. Denunciar posibles actos de corrupción por parte de agentes de tránsito.

La ciudadanía puede consultar el reglamento completo en la Gaceta del Gobierno estatal en: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig079.pdf.