EdoMéx establece lineamientos para transporte seguro e inclusivo

Redacción

Redacción 27 noviembre, 2025

27 noviembre, 2025 Municipios

Municipios EdoMéx, inclusivo, lineamientos, seguro, Transporte

EdoMéx, inclusivo, lineamientos, seguro, Transporte 0 Comments

Tlalnepantla, Méx.– El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez publicó los lineamientos que le dan vida al Consejo del Transporte del Estado de México, para fomentar la participación, establecer y supervisar políticas públicas que garanticen un sistema público eficiente, seguro, inclusivo, sostenible y de alta calidad.

En el acuerdo, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, se definen las facultades y atribuciones del Consejo, para garantizar la transparencia en la gestión y mejorar la operación del transporte público.

En los lineamientos para la creación, integración, organización y operación del Consejo del Transporte del Estado de México se define que la presidencia recae en el Secretario de Movilidad y la Secretaría Técnica estará a cargo de la titular del Instituto del Transporte del Estado de México (ITEM).

Establece vocalías permanentes de gobierno, donde los transportistas tienen dos representantes por cada una de las cuatro zonas de movilidad del Estado. También implementa vocalías temporales, así como por asesores y personas invitadas.

Para atender la problemática de movilidad regional, el acuerdo incluye la figura de Comisiones de Transporte de Zona, los cuales estarán representados por cada titular de las direcciones generales de movilidad de zona (I, II, III y IV), así como por las delegaciones y los representantes del transporte público para atender los temas en materia de transporte, seguridad, infraestructura, accesibilidad, normatividad y nuevas tecnologías.

Estas comisiones están integradas por el Subsecretario de Movilidad, los titulares de las direcciones generales de movilidad de cada zona, autoridades de gobierno y seguridad estatales y municipales; delegaciones regionales, y dos personas representantes de transportistas.