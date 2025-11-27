Puentes Alameda 1 y 2 en EdoMéx beneficiarán traslados en el Valle de México

Toluca, Méx.- La reconstrucción de los Puentes vehiculares Alameda oriente 2 y 1 estarán listos el próximo año, específicamente en el mes de julio y octubre, respectivamente, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La dependencia federal informó que, con dichos tiempos, quedará restablecida la movilidad de la zona oriente de la Ciudad de México y su conexión con el Estado de México.

Debido a los sismos del 2017, ambos sismos resultaron afectados, por lo que, a ocho años de dichos fenómenos naturales fue necesaria su reconstrucción por lo que su nuevo diseño tiene como base estudios de geotecnia y estabilidad del suelo, así como estructurales para llevar a buen término la obra.

Dicha obra de infraestructura está situada en la zona limítrofe del territorio mexiquense con la Ciudad de México, por lo que se prevé que mejorará la conectividad y la movilidad de más de un millón de personas que todos los días se trasladan desde sus hogares hacia sus trabajos y viceversa.

La SICT, a través del Centro SICT México, también realizó trabajos de mejoramiento vial en Periférico Oriente, a la altura de la Alameda Oriente, para solucionar los encharcamientos y baches recurrentes en la región. La intervención consistió en elevar el nivel de la vialidad mediante concreto fluido y carpeta asfáltica, a fin de garantizar mayor fluidez y seguridad al tránsito.

Dada la importancia de los puentes, fueron integrados al Plan Integral del Oriente del Estado de México y atienden a las instrucciones del Gobierno de México de fortalecer la infraestructura de movilidad en beneficio de las y los ciudadanos.