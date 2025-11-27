Alcaldesa de Huixquilucan nuevamente es evaluada como la mejor del EdoMéx

Huixquilucan, Méx.- La alcaldesa Romina Contreras Carrasco, cerrará el año “con broche de oro” al ser nominada una vez más como la alcaldesa mejor evaluada del Estado de México, al contar con la mayor aprobación ciudadana de la entidad, gracias al trabajo 24/7 que lleva a cabo a favor de la ciudadanía, a través de un gobierno cercano y eficiente que resuelve las demandas de la población en materia de educación, salud, seguridad, servicios públicos y obras de alto impacto.

Diversas casas encuestadoras ratificaron su posición de acuerdo con los resultados del Ranking de Alcaldes de la empresa Demoscopia Digital y la encuestadora Statistical Research Corporation.

La alcaldesa Romina Contreras Carrasco, ocupó la primera posición en aprobación ciudadana, al obtener una calificación de 70.9 por ciento y 64.8 por ciento, respectivamente.

Al respecto, la Presidenta Municipal de Huixquilucan, destacó que, a unos días de cumplirse el primer año de su segunda gestión, Huixquilucan se mantiene como el gobierno mejor calificado del Estado de México, lo cual lo coloca como un referente a nivel nacional, por lo que agradeció a los servidores públicos municipales por el trabajo 24/7 para que esta demarcación siga avanzando.

“Estamos por cumplir el primer año de esta segunda gestión en el Gobierno de Huixquilucan y, una vez más, nos posicionamos como el municipio mejor calificado del Estado de México. Quiero reconocer una vez más a todos los servidores públicos, porque esto es el resultado en equipo que realizamos todos los días para brindar una mejor calidad de vida a la población. Refrendo mi compromiso para continuar con estrategias que mantengan a Huixquilucan como el mejor municipio para vivir”, dijo la alcaldesa.

Al resaltar estos resultados en el marco del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, con el que recorrió la colonia El Pedregal, Romina Contreras apuntó que Huixquilucan suma 47 meses consecutivos como el gobierno mejor calificado del Estado de México, así como 23 ocasiones en primer lugar a nivel nacional.

Durante esta jornada de “Huixquilucan Contigo 24/7”, Contreras Carrasco, junto con directores de distintas áreas del gobierno municipal y vecinos, inauguró la repavimentación con concreto hidráulico de 782 metros cuadrados de la calle Monte Alegre, ubicada en la colonia El Pedregal, la cual requirió una inversión mayor a 1.3 millones de pesos, que incluyó la construcción de banquetas y rampas de acceso a viviendas; obra que eleva la plusvalía de la zona.

“Este gobierno da resultados y tenemos el compromiso de cumplir las metas y los objetivos. Esta obra de calidad, sin duda alguna, elevará la plusvalía de las casas. Reitero nuestro objetivo de entregar, en tiempo y forma, accesos, caminos y calles que mejorarán la movilidad y calidad de vida de los huixquiluquenses”, señaló la alcaldesa.