Gobierno de Tlalnepantla inaugura sala de lactancia en el fraccionamiento Santa Mónica

Tlalnepantla, Méx.- En respuesta a la firma del Pacto por la Primera Infancia, el gobierno que encabeza el alcalde Raciel Pérez Cruz, llevó a cabo la apertura una nueva Sala de Lactancia, en las instalaciones ubicadas en el fraccionamiento Santa Mónica. En este espacio las madres podrán amamantar, descansar y sentirse acompañadas sin ser juzgadas.

Esta sala de lactancia se llevó a cabo en coordinación con el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla con la finalidad de promover los derechos de las madres y sus hijos en la primera infancia.

La Presidenta Honoraria del DIF, Rocío Pérez Cruz, indicó que la creación de esta sala responde a la firma del Pacto por la Primera Infancia, que pretende garantizar acciones concretas que fortalezcan el desarrollo infantil y brinden oportunidades iguales desde los primeros años.

“Como Presidenta del DIF Tlalnepantla, pero también como mujer y como madre, sé que la lactancia no siempre es sencilla. Requiere tiempo, paciencia, apoyo y mucha sensibilidad. Por eso este lactario existe: para acompañarlas, para hacerles más ligero el camino y para decirles, con hechos, que no están solas”, expresó.

Este compromiso, afirmó, se impulsa para proteger y cuidar a las niñas y niños desde el embarazo hasta los cinco años y once meses de edad. Además, se formalizó la colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Como resultado de este acuerdo, estudiantes y profesionales en enfermería acompañarán a las madres, brindándoles orientación y fortaleciendo su confianza en el proceso de lactancia.

La iniciativa busca que ninguna madre quede sola en esta etapa y que el apoyo recibido sea tangible y efectivo.

La coordinadora del Pacto Primera Infancia, Angélica de Anda Ortega comentó que: “Este trabajo se suma a la visión de nuestra Presidenta Honoraria, quien siempre nos exige buscar la manera más humana de apoyar. Su encomienda es que la ayuda no sea una estadística, sino que llegue verdaderamente a quienes la necesitan para transformar vidas”.

Las asistentes recibieron insumos y recursos prácticos, entre ellos, pañales, incluyendo opciones ecológicas, para aliviar la carga económica de las familias. También se entregaron extractores de leche y bolsas de conservación para facilitar la lactancia en situaciones laborales o académicas, y se hizo la entrega de fulares para cargar a los bebés de manera segura y cómoda, promoviendo el contacto cercano.

Con la apertura oficial del lactario y el corte del listón, DIF Tlalnepantla y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala reafirmaron su compromiso con el bienestar infantil y el apoyo a las madres en su proceso de lactancia.