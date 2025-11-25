Operativo Conduce sin Alcohol deja 46 sancionados en Toluca

Toluca, Méx.- En tres días de vigencia del programa Conduce sin Alcohol fueron “atoradas” 46 personas de distintas edades por estar al frente del volante y manejar bajo los influjos de sustancias prohibidas.

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca informó que dichas personas fueron remitidas al Juez Cívico a lo largo de los días 21, 22 y 23 de noviembre luego de que en los operativos instalados en distintos puntos del municipio se detectó que manejaban vehículos o motocicletas, superando el grado de alcohol, según las pruebas a las que fueron sometidas.

De acuerdo con el concentrado oficial, se aplicaron 71 pruebas de alcoholemia: 46 resultaron positivas y 25 negativas; entre los remitidos se registraron 42 hombres y cuatro mujeres.

En materia vehicular, 39 automóviles y tres motocicletas fueron enviados al depósito municipal, mientras que cuatro unidades fueron entregadas a un familiar conforme a los lineamientos del programa.

La Dirección señaló que los operativos se realizaron bajo los protocolos establecidos y con respeto a los derechos humanos de las personas revisadas, al tiempo hizo un llamado a la población a evitar conducir bajo los efectos de cualquier sustancia a fin de proteger a la ciudadanía.