Detienen a presunto agresor de una joven en Metepec

Metepec, Méx.- Elementos de la policía municipal de Metepec atendieron un llamado de auxilio en el Barrio de Santa Cruz, donde localizaron a una mujer que, según reportes preliminares, era víctima de agresiones por parte de un sujeto. Gracias a la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad, el presunto responsable, identificado como Brayan Alejandro “N”, fue detenido en el lugar.

El individuo fue puesto a disposición del Centro de Justicia para las Mujeres, instancia que determinará su situación jurídica conforme a los procedimientos correspondientes. La víctima recibió acompañamiento inmediato por parte de personal especializado en Equidad de Género, con el fin de garantizar su protección y brindar asesoría integral.

El presidente municipal, Fernando Flores, reconoció la intervención de los elementos policiales y destacó la importancia de actuar con firmeza ante casos de violencia contra las mujeres.

“Muchas gracias a nuestra policía municipal, que anoche detuvo a un hombre que presuntamente quería atentar contra la vida de una joven. Era su ex novio y la agredió, por lo que, al auxilio de la mujer, detuvo al infractor y dio el apoyo para la denuncia. Estamos atentos a cualquier llamado para defender a nuestras mujeres. En Metepec vamos a ir en contra de los abusadores y violentadores. Aquí no hay espacio para ellos”, señaló.

La corporación municipal reiteró que en Metepec existe una política de cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia de género. Asimismo, reafirmó su compromiso de actuar con oportunidad y firmeza para proteger la integridad de las mujeres y garantizar el acceso pleno a la justicia.