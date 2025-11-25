Incendio consume vehículos y materiales en bodega de Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Al menos tres vehículos quedaron completamente calcinados en un incendio registrado la tarde de este lunes dentro de una bodega ubicada en la colonia Ejidos de San Cristóbal.

De acuerdo con autoridades municipales, las llamas alcanzaron una camioneta de 3½ toneladas, una camioneta RAM y un automóvil Corolla, además de diversos materiales de construcción almacenados en el inmueble.

El fuego se originó dentro de un predio presuntamente utilizado por una empresa constructora, donde se resguardaban tubos de plástico, madera y otros insumos. La densa columna de humo negro fue visible desde distintos puntos del municipio, lo que alertó a vecinos de la zona, quienes de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec arribaron al lugar y realizaron maniobras para evitar que el fuego se extendiera a una nave industrial de aproximadamente 250 metros cuadrados.

Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas; únicamente daños materiales.

De manera preliminar, autoridades investigan si un corto circuito podría haber sido el origen del siniestro. Las causas oficiales serán determinadas una vez concluida la inspección correspondiente.