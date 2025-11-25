Arrancón, motivo de las muertes de dos jóvenes en la Vía Atlixcáyotl: SSP

Redacción 25 noviembre, 2025

*Llama a hacer conciencia en las familias para evitarlos

Desde Puebla

El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, hizo un llamado a padres de familia a hacer conciencia en sus hijos, para evitar arrancones.

En conferencia de prensa, indicó que es una práctica ilegal que ha cobrado vidas en diferentes tramos carreteros.

Muestra de ello fue el accidente el pasado sábado en la Vía Atlixcáyotl, donde dos jóvenes fallecieron y una mujer está grave.

A su vez, el titular de la Secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala hizo un llamado a las autoridades de San Andrés Cholula a reforzar los operativos para evitar este tipo de prácticas.