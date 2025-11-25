Gestión de Eduardo Rivera- Adán Domínguez no justificó 300 mdp, acusa contralora municipal

Redacción

Redacción 25 noviembre, 2025

25 noviembre, 2025 Nacional e Internacional

Nacional e Internacional 0 Comments

*En enero se sabrá si se sancionará a exfuncionarios

Desde Puebla

La contralora municipal de Puebla, Dulce Lilia Rivera, no descartó que los exfuncionarios de la administración panista sean sancionados, porque no han podido comprobar 300 observaciones del proceso entrega-recepción.

En entrevista, adelantó que en diciembre su dependencia entregará los expedientes con informe de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, además de que están pendientes de cerrar las auditorías.

Comentó que las sanciones serán dependiendo del ramo del que se hable; por ello, en el momento en que se deslinden responsabilidades se determinará si es director, jefe de departamento, secretarios o el exalcalde.