SEGOB afirma que no hay motivos para bloqueos

Foto: Laura Velásquez

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró este lunes que “no existe razón para mantener bloqueos ni manifestaciones” por parte de transportistas y productores agrícolas en distintos puntos del país, al sostener que el Gobierno federal ha dado seguimiento puntual a sus demandas y mantiene abiertas las vías de diálogo.

Durante una conferencia realizada en las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rodríguez afirmó que el Ejecutivo ha mantenido comunicación constante con ambos sectores. No obstante, señaló que las organizaciones que encabezaron los bloqueos este lunes están vinculadas a partidos políticos de oposición.

“Estos cierres de carreteras y casetas carecen de fundamento y podrían responder a motivaciones políticas contra nuestro gobierno, buscando generar la idea de falta de atención a las demandas sociales”, declaró.

Respecto a las protestas del sector agrícola, la funcionaria precisó que la Ley de Aguas aún no ha sido aprobada y continúa en proceso de análisis en la Cámara de Diputados. Además, destacó que existe un foro legislativo que garantiza la participación de todas las partes, incluida la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que responderá directamente a las inquietudes de los productores.

Rodríguez informó que, solo en las últimas tres semanas, se han realizado más de 200 reuniones con diversas organizaciones campesinas, encabezadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Durante el fin de semana, afirmó, hubo también encuentros con líderes del movimiento y con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

En el caso de los transportistas, la titular de Segob recordó que existen mesas de trabajo permanentes junto a la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), enfocadas en temas de seguridad carretera, protección de mercancías y condiciones laborales de operadores. Desde 2018, detalló, se han llevado a cabo 316 reuniones con representantes del sector.

La funcionaria agradeció públicamente a organizaciones como Canacar, Conatram, FMATRC y Amotac, entre otras, por no sumarse al paro nacional y optar por continuar el diálogo institucional con autoridades federales y estatales.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los grupos inconformes para que asistan a la mesa de diálogo convenida para este lunes a las 13:00 horas, e invitó a evitar afectaciones a la movilidad, servicios de salud, abasto o acceso a comunidades.

“El Gobierno de México reitera su absoluta disposición al diálogo y a la atención de las demandas de todos los sectores, en un marco de legalidad y bien común”, concluyó la secretaria.