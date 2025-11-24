Detienen a presunto reclutador ligado al asesinato del alcalde de Uruapan

Uruapan, Michoacán.- Autoridades federales y estatales informaron este lunes la detención de Jaciel Antonio “N”, señalado como presunto reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas que operan en este municipio.

El detenido estaría vinculado con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público. Según las investigaciones, Jaciel Antonio “N” habría participado en el reclutamiento de dos personas implicadas directamente en el ataque.

De acuerdo con las autoridades, las labores de inteligencia permitieron identificar al sospechoso como responsable de enganchar a personas vulnerables —principalmente en centros de rehabilitación para adicciones— para que ejercieran funciones de sicariato y distribución de droga en la región, incluida su presunta intervención en el asesinato del edil independiente, conocido por su postura firme contra los cárteles de la droga.

La captura se realizó como parte del operativo “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y la Policía Estatal.

Este arresto se suma a otros avances en el caso. El pasado 20 de noviembre fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato. Tres días después, siete escoltas del alcalde fueron vinculados a proceso por presunta omisión en su labor de protección, enfrentando cargos por homicidio calificado.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existen más implicados y desarticular la red delictiva vinculada al crimen.