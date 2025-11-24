Más de 259 mil viviendas contratadas en el país: INFONAVIT

Ciudad de México.- Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, informó que ya se han contratado más de 259 mil 600 viviendas para su construcción como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que contempla la edificación de 1 millón 200 mil inmuebles durante el sexenio.

Señaló que actualmente se tienen contratados 163 proyectos, de los cuales 106 ya arrancaron obra y en 58 de ellos ya están entregando vivienda. Subrayó que a finales de diciembre se habrán entregado 4 mil 871 viviendas, de estos desarrollos, que se encuentran en 19 estados y 39 municipios. Las entidades donde se entregarán más viviendas para cerrar el año son Tamaulipas con 1 mil 395 y Quintana Roo con 672. Detalló que para más información se puede consultar la página https://portalmx.INFONAVIT.org.mx/wps/portal/constructora.

Mostró fotografías de desarrollos con viviendas terminadas y amuebladas en diferentes entidades. Se trata de viviendas dignas, de al menos 60 metros cuadrados, que se entregan con todos los servicios y están cercanas al transporte, escuelas, comercios y hospitales.

El ingeniero Romero Oropeza subrayó que por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum se simplificaron los requisitos para acceder a un crédito y ahora solo se requiere cumplir con tres condiciones: ser derechohabiente del Instituto, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos y no tener un crédito hipotecario vigente.

Señaló que con esta simplificación un joven a partir de los 18 años que es mayor de edad, con 6 meses de estar cotizando, ya tiene derecho a adquirir una vivienda, lo que ha permitido que madres y padres solteros, así como parejas jóvenes puedan solicitar su crédito.

También informó que, de los 4 millones 856 mil créditos impagables, 915 mil ya recibieron beneficios adicionales como descuentos al saldo, baja de tasa de interés y de mensualidad; 500 mil fueron atendidos a través del programa Paga lo Justo y con Solución Integral 1 millón 85 mil, al cierre de noviembre. Para finalizar el año, se atenderán los 2 millones 356 mil créditos restantes, con lo que quedará resuelta toda la cartera impagable del Instituto.

Con respecto a los créditos para mejora de vivienda Mejoravit solo para ti, señaló que la meta para 2025 era 250 mil financiamientos y hoy se tiene una nueva meta de 280 mil a la cual se llegará sin problema al finalizar el año.