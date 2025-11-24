México, pentacampeón panamericano de Artes Marciales Mixtas

Monterrey, Méx.- México celebra un espectacular pentacampeonato. Esto gracias a las 71 medallas (31 oros, 30 platas y 13 bronces) que obtuvo en el Campeonato Panamericano de Artes Marciales Mixtas 2025, justa de la que se proclamó monarca y que tuvo lugar en Monterrey.

Con garra y pasión, el representativo nacional defendió su territorio ante los mejores exponentes de la zona en las categorías senior y juvenil, en las que superó en el medallero a otra potencia como Estados Unidos.

En la máxima división, México consiguió un total de 26 preseas (13 oros, siete platas y seis bronces), mientras que en la tabla junior fueron 48 metales (18 oros, 23 platas y siete bronces).

Gracias a este sobresaliente desempeño, nuestro país refrendó las coronas que levantó en 2024 (Bogotá, Colombia), 2023 (Santiago, Nuevo León), 2022 (Monterrey, Nuevo León) y 2019 (Bahamas).

Este logro se suma a la vitrina de este año que ya contaba con dos platas y un bronce en el Campeonato Mundial de la especialidad, el cual se llevó a cabo en octubre pasado en Tiflis, Georgia.