Liga MX confirmó calendario modificado para garantizar seguridad en la Liguilla

Toluca, Méx.- La Liga BBVA MX confirmó una calendarización extraordinaria para los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, luego de atender una solicitud expresa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), cuyo objetivo es asegurar las condiciones operativas necesarias durante los duelos que se disputarán en la capital del país.

De acuerdo con el comunicado del organismo, la autoridad capitalina pidió no programar en el mismo día los encuentros Cruz Azul ante Guadalajara y América contra Monterrey, a fin de garantizar el óptimo desarrollo del operativo de seguridad, disponer del número suficiente de elementos y brindar una atención adecuada ante la alta afluencia prevista de aficionados.

Ante ello, y respetando el reglamento de competencia vigente para la Fase Final, la Liga señaló que Toluca y Tigres; primer y segundo lugar general, ejercieron su derecho a elegir el sábado como día para recibir sus partidos de vuelta. Sin embargo, la petición de la SSC-CDMX obligó a una reorganización especial que contempla tres partidos el miércoles y otros tres el sábado.

Asimismo, la Liga informó que, tras consultar al club con prioridad de elección entre los equipos capitalinos, Cruz Azul manifestó su preferencia para disputar su encuentro dominical. En consecuencia, el duelo en el que América fungirá como local quedó programado para el sábado 29 de noviembre, lo que confirma la doble actividad sabatina en la Ciudad de México.

La Liga BBVA MX reiteró que esta medida responde a la prioridad institucional de garantizar la seguridad de los asistentes, así como la adecuada coordinación entre entidades públicas, clubes y estadios. También se comprometió a seguir trabajando de manera conjunta con las autoridades locales para asegurar un desarrollo ordenado, competitivo y atractivo de la etapa final del torneo.