Marcel Ruiz sabe que deben ir paso a paso por el bicampeonato

Toluca, Méx.– El campeón vigente está listo para una nueva batalla. En el campamento escarlata, la mirada está puesta únicamente en la Liguilla del Apertura 2025, donde la misión es clara: defender la corona y acercarse al Bicampeonato. Con serenidad y determinación, el plantel comandado por Antonio Mohamed se prepara para enfrentar a Bravos de FC Juárez en los Cuartos de Final, consciente de que la experiencia acumulada en los últimos torneos será un factor decisivo.

De acuerdo con el mediocampista Marcel Ruiz, el grupo se encuentra fuerte en lo anímico y en lo futbolístico, pese al cierre con empates que generó dudas fuera del vestidor. El jugador reconoció que las igualadas fueron momentos circunstanciales y no reflejan el estado real del equipo. Ante Juárez, buscarán imponer condiciones desde el primer duelo y aprovechar el apoyo en casa, donde Toluca ha construido gran parte de su identidad reciente.

Ruiz destacó que cada instancia final ha enseñado lecciones valiosas al plantel. Haber disputado finales de liga, encuentros de eliminación directa y compromisos decisivos, ha moldeado el carácter del equipo. El regreso de Alexis Vega suma experiencia, jerarquía y liderazgo, elementos que en Liguilla suelen marcar diferencia.

Respecto al rival, el mediocampista advirtió que Juárez merece respeto por haber clasificado, aunque confía en que la madurez futbolística del equipo escarlata será determinante. Aseguró que esperan una serie intensa, pareja y de mucha exigencia táctica, en la que deberán estar finos tanto mental como físicamente.

Ruiz admitió que el parón competitivo tras el Play In no beneficia a los equipos mejor ubicados, pero aseguró que deberán adaptarse. “Habrá que sobreponerse a eso y jugar el partido”, dijo. Además, evitó debatir si Toluca debe ser considerado candidato al título y recordó que aun sin etiquetas, lograron coronarse el torneo anterior.

El mediocampista, quien ha vivido un año destacado por sus convocatorias a Selección Nacional, afirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y buscará mantener el nivel para aspirar a nuevos retos.

Finalmente, expresó que la afición será determinante en la búsqueda del Bicampeonato y pidió mantener el apoyo en todo momento, como lo han hecho hasta ahora.