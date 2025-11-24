Larcamón pide trabajo arbitral responsable para la liguilla

Ciudad de México.- Nicolás Larcamón encendió los reflectores en la antesala de los cuartos de final entre Cruz Azul y Chivas, al solicitar públicamente que el arbitraje elegido para la eliminatoria esté a la altura del momento. El estratega celeste, consciente del impacto de cada decisión en estas fases, pidió que la Comisión de Árbitros seleccione a la terna más preparada disponible, tanto en cancha como en cabina.

Larcamón inició su intervención recordando que reconoce la capacidad del arbitraje mexicano, pero enfatizó que en partidos definitorios es indispensable reducir al mínimo las fallas que pudieran inclinar la balanza. “Sé de la calidad de arbitraje que hay acá en México, muchos árbitros hacen un gran trabajo cada fin de semana”, afirmó.

El técnico celeste insistió en que la designación no debe centrarse únicamente en el silbante principal, sino en el conjunto completo de oficiales que participarán en la serie. “Es importante que las designaciones consideren lo relevante que puede ser el buen trabajo de una terna arbitral. No solo del principal, sino de asistentes, del VAR, de quienes deban constituir a los mejores representantes del colegio”, enfatizó.

El entrenador no evitó mirar atrás y revivir la polémica vivida ante Pumas en fase regular, cuando un error arbitral terminó en la lesión del portero Kevin Mier, quien se perdió el tramo final del torneo. Larcamón lamentó profundamente el costo deportivo y humano que dejó aquella jugada. “La muy mala gestión de aquella acción nos costó muchísimo. Sobre todo a Kevin, que no merecía quedar fuera de estos momentos”, declaró.

A pesar de ello, Larcamón dejó claro que su equipo llega completamente enfocado en lo que viene y convencido de la exigencia que representa enfrentar a Chivas. Celebró el emparejamiento y afirmó que espera una serie vibrante, intensa y de alto nivel futbolístico, aunque dejó en claro que “el protagonismo debe ser de los jugadores”, sentenció.