Toluca rinde tributo a sus leyendas con mural en “El Potrito”

Toluca, Méx.- La esquina de Juan Álvarez y Juan Aldama amaneció distinta este domingo. Entre el aroma a barrio, las voces de generaciones de aficionados y el orgullo escarlata que caracteriza a Toluca, se inauguró oficialmente el mural dedicado a los Diablos históricos del Toluca FC en la miscelánea “El Potrito”.

Guillermo Garduño Ramírez, periodista con 55 años de trayectoria y escritor de 16 libros, aseguró que su intención fue simple pero profunda: honrar al Deportivo Toluca y agradecer a la ciudad que le ha dado identidad, refugio y un oficio hecho pasión.

Al acto asistieron dos leyendas vivientes: Enrique “Ojitos” Meza y Vicente Pereda, “El Diablo Mayor”, quienes encabezaron la ceremonia y recibieron el cariño de los asistentes. Ambos compartieron anécdotas y posaron frente a la obra, generando uno de esos momentos que quedan guardados en los álbumes del futbol mexiquense.

También estuvieron presentes figuras como Víctor Quiroz Santibáñez, presidente del Consejo Ciudadano de Toluca; Humberto Benítez Treviño y su familia; Albino Morales, hijo de la histórica “Eminencia Roja”; y Wedell Jiménez, campeón de Copa con los Diablos en 1956.

El ambiente fue festivo y desbordado de emoción: aplausos espontáneos, porras improvisadas y un reconocimiento unánime a la labor del artista, conocido cariñosamente como “Tolbe”.

El mural retrata a “Los Inolvidables”: directivos, técnicos y jugadores que marcaron el linaje escarlata, entre ellos Nemesio Diez Riega, Valentín Diez Morodo, Germán Sánchez, Enrique Meza, Walter Gassire, Carlos “Monito” Carús y Wedell Jiménez.

Además, resalta a los nueve campeones de goleo individual que han regalado 16 títulos a la afición roja: Amaury Epaminondas, Vicente Pereda, José Cardozo, Bruno Marioni, Héctor Mancilla, Iván Alonso, Pablo Velázquez, Pedro Alexis Canelo y Paulinho.